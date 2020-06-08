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Когда откроются базы отдыха в Украине: в МОЗ назвали дату

8 июня 2020, 13:13

Открытие баз отдыха  будет зависеть от эпидемиологической обстановки в отдельных регионах.

Крым, пляж, пустота
Базы отдыха планируют открыть с 10 июня / facebook.com/minkurortov

Базы отдыха, которые были закрыты в Украине из-за эпидемии коронавируса, могут снова открыться уже с 10 июня. Все будет зависеть от эпидемиологической обстановки в отдельных регионах.

Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов во время онлайн-брифинга 8 июня.

"Все эти базы могут функционировать с соблюдением правил, которые устанавливаются Министерством здравоохранения. Они уже разработаны, все есть на сайте министерства", - сказал Максим Степанов.

При этом министр подчеркнул, что открытие баз отдыха будет зависеть от эпидемиологической обстановки в отдельных регионах.

"Что касается конкретного расположения базы отдыха, в зависимости от региона, вы знаете, что у нас на территории страны действует адаптивный карантин и при достижении показателей, которые действуют на территории той или иной области, если есть возможность перехода в следующий этап, то есть этап, в котором предусмотрено открытие баз отдыха, то в таком случае они начинают работать", - добавил глава Минздрава.

Как сообщал Главред, в среду, 10 июня, в Украине стартует очередной этап ослабления противовирусных мероприятий. Украинцам уже разрешили посещать кафе, рестораны, участвовать в религиозных мероприятиях и посещать публичные места. Теперь же власти планируют разрешить массовые мероприятия и открыть санатории.

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