Когда РФ начинает вести подготовку к массированному удару по Украине: военные раскрыли подробности

Калибр/ коллаж Минобороны РФ / ua.depositphotos.com

Когда Россия начинает выводить в акваторию Черного моря носители "Калибров", которые имеют много ракет, это означает подготовку врага к массированному обстрелу Украины.

Как сообщает начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, как правило, это происходит на следующие сутки после такого "накопления".

"Враг использует разную практику и время от времени наращивает так называемые "усилия и сосредоточенность" под видом психологического воздействия. То есть, они осознают и отслеживают наши предупреждения о том, что мы видим эти наращивания (нахождение в Черном море "Калибров"), или наоборот уменьшение этого уровня. Все это они отслеживают, но как правило, - если на учете наибольшее количество "Калибров", то это означает, что за сутки будет массированный обстрел и мы это уже определили для себя", - пояснила Гуменюк.

Сколько "Калибров" сейчас в Черном море

Стоит отметить, что по данным Военно-морских Сил, по состоянию на сегодняшний день, 18 ноября в Черном море на боевом дежурстве находятся 7 вражеских кораблей, из которых 1 носитель крылатых ракет "Калибр", общий залп - 4 ракет.

Ракетная атака на Украину

15 ноября Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине, запустив много ракет. В Киеве попали в три жилых дома.

После массовой ракетной атаки половина Украины осталась без света.

10 ноября спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявлял, что российские оккупанты готовятся к массированному удару по Украине. Они начали накапливать ракеты. Командование РФ не осуществляет одиночные удары ракет или беспилотников, потому что результатов от них "не так много". Игнат убежден, что сейчас Россия пытается нарастить запасы.

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