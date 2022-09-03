УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Когда Украина освободит Крым и что будет на фронте зимой - прогноз генерала Романенко

3 сентября 2022, 09:49

Заявления западных лидеров сводятся к тому, что они признают, что Крым – это Украина, но поможет ли Запад освободить полуостров, оценил Игорь Романенко.

Игорь Романенко
Игорь Романенко оценил, поможет ли Запад Украине освободить Крым / Фото УНИАН

Бывший заместитель начальника Генерального штаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко спрогнозировал, может ли острая фаза войны перерасти в полузамороженное состояние и сможет ли Украина освободить аннексированный Крым.

Есть ли риск заморозки войны в Украине ближе к зиме

Оценивая общие перспективы боевых действий в Украине, генерал не исключил, что к зиме интенсивность боевых действий снизится, но все равно будет выше, чем за восемь лет войны на Донбассе.

"То, что конфликт может перерасти в полузамороженное состояние к зиме, то это так. Когда и у нас, и у противника силы иссякнут до уровня, который будет достаточен для средней интенсивности боевых действий. Потому что наступательные действия требуют превосходства в потенциале, а не просто в количестве личного состава или в количестве техники. Военный потенциал – это совокупность факторов: какая именно техника, сколько и как подготовлен личный состав и так далее", - объяснил Романенко в интервью изданию Obozrevatel.

Генерал напомнил, что перед началом вторжения у России было 150-тысячное войско. Этой группировки хватило для того, чтобы наступать на десяти оперативных направлениях. Однако, считаются не просто солдаты, нужно брать во внимание технику, насколько она современна, какая выучка у военных и так далее.

Когда Украина освободит Крым

Также Романенко высказал свое мнение относительно того, поможет ли Европа Украине освободить оккупированный полуостров Крым.

В частности, генерал отметил, что заявления западных лидеров сводятся к тому, что они признают, что Крым – это Украина.

"А раз так, можете воевать за него, насколько вам позволят возможности. Это поддерживают и США. Но если посмотреть, можно ли предоставляемым ими вооружением осуществлять соответствующие действия – нет. Их позиция такова: у вас есть свое вооружение? Воюйте, мы не возражаем, Крым ваш. Но что касается вооружений от нас, ждите до весны следующего года", - сказал Романенко и добавил, что пока что Украина будет воевать тем, что есть, но поставки вооружений пока далеки от желаемых.

Освобождение Крыма

Аннексированный Россией еще восемь лет назад Крым будет освобожден любым путем, в том числе военным. Это понимает в том числе и мировое сообщество. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк. По его словам, раньше некоторые мировые лидеры выступали только за дипломатический путь деоккупации Крыма, но сейчас они изменили свое мнение.

30 августа президент Украины Владимир Зеленский попросил жителей Крыма не приближаться к военным объектам РФ на полуострове. Он добавил, что жителям стоит передавать информацию о врагах нашим спецслужбам.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина уже приступила к подготовке эвакуационных маршрутов для жителей аннексированного Крыма, кто захочет покинуть полуостров на время активной деоккупации.

Другие новости:

война в Украине аннексия Крыма Игорь Романенко новости Украины новости Крыма война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

09:54

Кремль может привлечь к войне в Украине еще 350 тысяч оккупантов – ISW

09:49

Когда Украина освободит Крым и что будет на фронте зимой - прогноз генерала РоманенкоВидео

09:37

Чисто осенняя погода: синоптики сделали печальный прогноз на сентябрьВидео

09:05

Установлена личность оккупанта, который расстрелял двух мирных жителей в автосалоне в БучеВидео

08:52

Между Шойгу и Золотовым вспыхнула война за статус нового путинского фаворита - СНБОВидео

Реклама
08:00

Повоевал месяц и стал "двухсотым": в Украине ликвидировали лейтенанта из Башкортостана

07:29

Минус 100 оккупантов и 60 единиц техники: ВСУ на Юге проредили ряды оккупантовВидео

06:53

Судьба безопасности Европы решается именно здесь и именно сейчасмнение

05:10

Когда Россия перестанет угрожать Украине: прогноз военного эксперта

04:45

Зачем добавлять глицерин в стиральную машину: результат удивитВидео

04:00

Как не испортить посуду: что категорически запрещено мыть в посудомойке - секреты хозяйкам

03:20

Самое полезное варенье на зиму для каждого: вкусный и простой рецептВидео

03:17

"Волшебник": накачанный мужик ублажил Волочкову прямо в зале

03:10

Сильные морозы и много снега: синоптики дали прогноз на самую тяжелую для Украины зимуВидео

02:45

От шерсти до "бензиновых пятен": 5 вещей, которые могут сломать стиральную машинку во время стирки

01:04

Женский гороскоп на неделю 5-11 сентября: Овнам – зависть, Близнецам – подсказки судьбы, Девам - благополучиеВидео

00:51

Приметы на 3 сентября: какие 3 вещи нужно сделать, чтобы привлечь удачуВидео

02 сентября, пятница
23:54

Отравление грибами на Киевщине: в больнице умер маленький мальчикВидео

23:26

Растянется надолго: Арестович поведал о стратегии и преимуществах контрнаступления ВСУВидео

23:23

Настя Каменских представила новую песню и клип "Хрусталь"Видео

Реклама
22:55

Новый флешмоб: Байден, Зеленский, Джонсон, Данилов и Подоляк заинтриговали мир перепиской в TwitterВидео

22:54

Россияне с позором бежали из Херсона с награбленным имуществом - Генштаб

22:53

Дочь российской актрисы собирает деньги на ВСУ

22:35

Квиткова и Добрынин скрепили свой брак и показали чувственные фото

22:25

В Евросоюзе резко высказались об остановке Северного потокаВидео

22:15

Зеленский снова провел заседание Ставки: приняли важные решенияВидео

22:09

Польские эксперты пояснили, почему у россиян проблемы на фронтеВидео

21:51

На Запорожской АЭС останутся шестеро представителей МАГАТЭВидео

21:47

Эксперт рассказал, ждать ли обрушения курса до 80-90 гривен за доллар

21:42

Утопают в любви и деньгах: какие 3 имени-талисмана защищают человека всю жизньВидео

21:38

"Будут большие победы": астролог анонсировала возвращение территорий Украины в сентябреВидео

21:33

"Куда делся человек Михалков": Пугачева обратилась к путинисту-режиссеру

21:23

Скрепы и Булгаковмнение

21:11

Битва при Гоголях-Булгаковых, или о культурных войнахмнение

21:08

В Украине поменяют правила оформления субсидий: чего ждать гражданамВидео

21:06

Трагедия на Житомирщине: на мине подорвался автомобиль лесной охраны

20:54

Репетиция захвата части Украины: эксперт раскрыл агрессивные планы ЛукашенкоВидео

20:48

ВСУ уничтожили в Херсоне и Энергодаре почти роту оккупантов – ГенштабВидео

20:46

Метко уничтожаем врага: ВСУ поведали подробности контрнаступления на югеВидео

20:37

США выделят Украине колоссальную сумму денег: Байден обратится к КонгрессуВидео

Реклама
20:19

8-летняя фанатка озадачила Олега Скрипку, дав 200 баксовВидео

20:10

Приметы на 4 сентября: какие 2 вещи нужно сделать, чтобы деньги впустить в домВидео

20:07

Россия полностью остановила работу Северного потока - ГазпромВидео

19:56

Будет чистым даже без стирки: 3 способа, как освежить постельное белье без лишних усилий

19:40

"Жестокая война тебя забрала": мама 4-летнего Саши растрогала сеть обращением к погибшему сыну

19:15

Как покраситься осенью 2022: 4 главных цвета волос, которые подойдут буквально всем

19:01

"Должно быть желание": Зеленский назвал три условия для старта переговоров с РФ

18:58

Венгрия бунтует и против нового транша на 5 млрд евро для Украины от ЕС - EuractivВидео

18:49

Оккупантов на Херсонщине отрезали от резервов, логистика войск РФ подорвана – ВСУВидео

18:48

В Украину ворвутся заморозки этой ночью: синоптики предупредили о похолодании и ненастьеВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прически
Персоны
Путин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир Зеленский
Гороскоп
Гороскоп на сегодняГороскоп на завтраГороскоп на неделюГороскоп тароГороскоп на август
Синоптик
Прогноз погодыПогода на две неделиПогода на августПогода осеньМагнитная буря
Праздники
Выходные в сентябреМаковея 2022День НезависимостиЯблочный Спас
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять