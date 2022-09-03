Когда Украина освободит Крым и что будет на фронте зимой - прогноз генерала Романенко

Игорь Романенко оценил, поможет ли Запад Украине освободить Крым / Фото УНИАН

Бывший заместитель начальника Генерального штаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко спрогнозировал, может ли острая фаза войны перерасти в полузамороженное состояние и сможет ли Украина освободить аннексированный Крым.

Есть ли риск заморозки войны в Украине ближе к зиме

Оценивая общие перспективы боевых действий в Украине, генерал не исключил, что к зиме интенсивность боевых действий снизится, но все равно будет выше, чем за восемь лет войны на Донбассе.

"То, что конфликт может перерасти в полузамороженное состояние к зиме, то это так. Когда и у нас, и у противника силы иссякнут до уровня, который будет достаточен для средней интенсивности боевых действий. Потому что наступательные действия требуют превосходства в потенциале, а не просто в количестве личного состава или в количестве техники. Военный потенциал – это совокупность факторов: какая именно техника, сколько и как подготовлен личный состав и так далее", - объяснил Романенко в интервью изданию Obozrevatel.

Генерал напомнил, что перед началом вторжения у России было 150-тысячное войско. Этой группировки хватило для того, чтобы наступать на десяти оперативных направлениях. Однако, считаются не просто солдаты, нужно брать во внимание технику, насколько она современна, какая выучка у военных и так далее.

Когда Украина освободит Крым

Также Романенко высказал свое мнение относительно того, поможет ли Европа Украине освободить оккупированный полуостров Крым.

В частности, генерал отметил, что заявления западных лидеров сводятся к тому, что они признают, что Крым – это Украина.

"А раз так, можете воевать за него, насколько вам позволят возможности. Это поддерживают и США. Но если посмотреть, можно ли предоставляемым ими вооружением осуществлять соответствующие действия – нет. Их позиция такова: у вас есть свое вооружение? Воюйте, мы не возражаем, Крым ваш. Но что касается вооружений от нас, ждите до весны следующего года", - сказал Романенко и добавил, что пока что Украина будет воевать тем, что есть, но поставки вооружений пока далеки от желаемых.

Освобождение Крыма

Аннексированный Россией еще восемь лет назад Крым будет освобожден любым путем, в том числе военным. Это понимает в том числе и мировое сообщество. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк. По его словам, раньше некоторые мировые лидеры выступали только за дипломатический путь деоккупации Крыма, но сейчас они изменили свое мнение.

30 августа президент Украины Владимир Зеленский попросил жителей Крыма не приближаться к военным объектам РФ на полуострове. Он добавил, что жителям стоит передавать информацию о врагах нашим спецслужбам.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина уже приступила к подготовке эвакуационных маршрутов для жителей аннексированного Крыма, кто захочет покинуть полуостров на время активной деоккупации.

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