Коллаборанта Стремоусова приглашают в Николаев: ранее он грозился захватить город

Коллаборанта Стремоусова приглашают в Николаев / скриншот

Херсонский коллаборант Кирилл Стремоусов разразился очередным бредовым заявлением о "нацистах". На фоне Антоновского моста он пригрозил "освободить" Николаев.

В соцсетях он заявил, что "никаких нацистов в Херсоне не будет", вероятно говоря о российской армии. Кроме того, Стремоусов соврал, что Вооруженные силы Украины якобы провалили контрнаступление.

Предатель также размечтался, что российские войска захватят Николаев и "освободят" город от "нацистов".

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Высказывания коллаборанта прокомментировал спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

По его словам, Стремоусов действительно может оказаться в Николаеве, но в качестве подсудимого. Также спикер ОВА предположил, что именно в освобожденном от российских оккупантов Херсоне коллаборант будет отбывать тюремный срок.

"Безумный херсонский коллаборант Стремоусов в это время угрожает дойти до Николаева. Хотя сам еще в начале украинского контрнаступления сбежал в Россию. А я ему верю. Он дойдет. Потому что в Николаеве его будут судить, в освобожденном Херсоне он будет сидеть в тюрьме", – сообщил Братчук.

Как сообщал Главред, недавно Стремоусов опозорился во время одного из мероприятий. Выступая перед присутствующими в Голой Пристани, он решил блеснуть интеллектом и произнес длинную тираду о предназначении коллаборантов на юге Украины.

Однако, не придумав ничего лучше, Стремоусов назвал себе подобных "промежностью" и принялся цитировать песню недвузначного содержания с сомнительным текстом.

Ранее у "гауляйтера" Херсона Кирилла Стремоусова случился сердечный приступ. Его пришлось "откачивать" медикам. В сопровождении многочисленных охранников его доставили в одну из больниц города.

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