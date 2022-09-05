"Поигрались в независимость и хватит": Стремоусову и компании жить осталось недолго - Снегирев

Коллаборантов ждет неминуемая ликвидация / скриншот

Гауляйтеры на временно оккупированных украинских территориях, которые еще уцелели и теоретически могут стать следующими целями украинских спецслужб, не имеют никаких шансов выжить.

В интервью Главреду сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев поделился, что в их ликвидации заинтересованы как украинские, так и российские спецслужбы.

"Вспомним то, как в свое время даже родители Плотницкого, которые находились на территории РФ, были физически ликвидированы. Напомню, что на тот момент был запрет проведения критических операций и это — яркий показатель. Это и нужно дать понять представителям оккупационных администраций, ведь именно это их ждет — никто не останется без внимания РФ, даже члены их семей. Поэтому судьба предателей довольно печальна. А учитывая опыт 2014 годов, то тех людей, которые стояли у истоков создания так называемых "ЛНР" и "ДНР", уже никого нет в живых", - высказался Снегирев.

Эксперт напомнил, что так называемые правительства "ЛНР" и "ДНР" сейчас состоят исключительно из представителей Российской Федерации и местные военно-политические элиты отстранены от контроля над финансовыми потоками.

"Поигрались в независимость и хватит - пришли русские, которые дали четко понять, что они сами будут воровать. Остались лишь условные Пасечник и Пушилин - единицы, которых якобы ассоциируют с представителями местной власти. Но и они будут жить, пока по ним не будет принято решения. А оно уже принято как украинской, так и российской стороной. И эти двое фактически находятся между двух огней. Вопрос лишь в том, кто первый по ним отработает", - подытожил эксперт.

Как сообщал Главред, недавно Стремоусов опозорился во время одного из мероприятий. Выступая перед присутствующими в Голой Пристани, он решил блеснуть интеллектом и произнес длинную тираду о предназначении коллаборантов на юге Украины.

Однако, не придумав ничего лучше, Стремоусов назвал себе подобных "промежностью" и принялся цитировать песню недвузначного содержания с сомнительным текстом.

Напомним, 29 августа российские пропагандисты подтвердили смерть нардепа-изменника Алексея Ковалева и его девушки, которая была его гражданской супругой. Его тело обнаружили дома в Голой Пристани. Рядом лежало ружье, зарегистрированное на самого Ковалева.

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