"Коллективный Путин" все более агрессивен, позиции Патрушева сильны – ГУР

Министр обороны оккупантов России Сергей Шойгу по-прежнему в процессах принятия решений – возможно, уже и не по своей воле, сказал Андрей Юсов.

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Патрушев традиционно остается влиятельным субъектом в России - ГУР / Фото: kremlin.ru

Ключевые игроки правящего режима главы страны-агрессора России Владимира Путина становятся более агрессивными и все меньше доверяют окружению. Самые сильные позиции у секретаря Совбеза Николая Патрушева, Дмитрий Медведев – номинальная фигура. Руководитель Минобороны оккупантов Сергей Шойгу по-прежнему в орбите принятия решений, причем уже, скорее всего, не по своей воле. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.

В интервью Украинской правде он рассказал о том, что наиболее весомые позиции в политической конфигурации Кремля у секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева.

"Патрушев традиционно остается влиятельным субъектом. Медведев – абсолютно номинальная история. Шойгу остается в процессе. Во многом, возможно, даже уже не по своей воле, но здесь уже бежать некуда", - отметил Юсов.

По его словам, в то время как оккупационную армию РФ часто высмеивают, российские спецслужбы "остаются достаточно опасными".

"В отличие от регулярной армии, которая зачастую совершенно справедливо высмеивается, российские спецслужбы остаются достаточно опасными: на их работу, содержание и проведение ими операций выделяется колоссальный ресурс. Недооценивать их не стоит", - добавил спикер ГУР.

Также он считает, что в России есть проблема с донесением сведение до высшего руководства в Кремле. Решение о нападении на Украину является тому подтверждением.

"Учитывая то, какое было принято решение о полномасштабном вторжении, очевидно не все так хорошо со сбором информации и ее передачей. Но они опасны и представляют серьезную угрозу не только для Украины", - подчеркнул Андрей Юсов.

Война России против Украины

Замминистра обороны Анна Маляр ранее сказала, что ВСУ перешли в наступление на некоторых направлениях. По словам Маляр, украинцы продвигаются на Бахмутском направлении, где занимают важные высоты.

В Институте изучения войны сказали, что силы обороны Украины продвинулись на Запорожском направлении. Вероятно, украинские войска прорвали первую линию оборону оккупантов РФ. При этом силы обороны Украины продвинулись и в западной части Донецкой области.

Журналисты американского издания The Washington Post 8 июня опубликовали статью, в которой сообщили, что армия Украины, дескать, начала свое контрнаступление. Пропагандисты РФ заявили об обострении боевых действий на Запорожчине. Киев не подтверждает начало контрнаступательной операции.

Смотрите видео о том, как войска Путина начали биться между собой:

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