'Коломойский не имел счетов в Реал Банке': адвокат Коломойского ответил на новые обвинения БЭБ

Лысак заявил, что такие заявления являются очередной попыткой нарушения прав его клиента на презумпцию невиновности.

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Адвокат Коломойского ответил на новые обвинения БЭБ / Фото: УНИАН

Адвокат Игоря Коломойского Александр Лысак прокомментировал новые обвинения, выдвинутые Бюро экономической безопасности (БЭБ) против его клиента.

Комментируя опубликованный БЭБ пресс-релиз, где бизнесмен Игорь Коломойский был назван причастным к операциям по маскировке и выводу 4 млрд гривен через Реал Банк, Лысак заявил, что такие заявления являются очередной попыткой нарушения прав его клиента на презумпцию невиновности.

"БЭБ добавил новую порцию недостоверной информации относительно нашего подзащитного", - заявил адвокат. По его словам, Игорь Коломойский никогда не имел банковских счетов в Реал Банке и не мог влиять на его деятельность.

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"Игорь Валерьевич был лишь клиентом Приватбанка, который пользовался его услугами. Других доказательств следствие не предоставило", - подчеркнул Лысак.

Адвокат отмечает, что современная банковская система ежедневно оперирует тысячами транзакций между различными учреждениями, и на этой основе делать выводы о причастности Коломойского к операциям в другом банке невозможно.

Он также отметил, что БЭБ пытается заполнить пробел в доказательствах, создавая теории, основанные на предположениях о связанности клиента банка со всеми операциями, которые происходили в то же время.

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