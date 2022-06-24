Колонну оккупантов стерли в порошок: бойцы ДШВ уничтожили боекомплект в ГСМ врага

Уничтожение военной колонны РФ / Скриншот

Бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили колонну российских оккупантов с боеприпасами и горюче-смазочными материалами.

Как рассказали в Командовании Десантно-штурмовых войск ВСУ, артиллеристы ДШВ уничтожили колонну с боеприпасами и ГСМ российских оккупантов.

На видео зафиксировано, как воины артиллерийского подразделения Десантно-штурмовых войск ВС Украины уничтожили вражескую колонну КамАЗов "под завязку упакованную" боеприпасами и горюче-смазочными материалами.

В ДШВ добавили, что имея точные координаты, артиллерия десантников филигранно нанесла огневое поражение и сожгла дотла тыловую технику российских оккупантов.

Напомним, украинские военные за сутки, 23 июня, нанесли пять ударов из авиации по позициям врага на юге Украины.

В результате этого захватчиков стало меньше на почти полсотни.

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