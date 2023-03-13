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Командиру взвода грозит 12 лет за решеткой: детали избиения офицером срочника ВСУ

13 марта 2023, 11:59
Работники ГБР начали досудебное расследование по факту избиения командиром взвода подчиненного солдата.
война в Украине, мобилизация
В ВСУ произошел скандал с избиением срочника / president.gov.ua

Стали известны новые детали вопиющего инцидента в Житомирской области, где офицер избивший срочника в учебном центре подготовки.

Виновник происшествия назвал содеянное "воспитательной беседой". При этом ему грозит до 12 лет тюрьмы, сообщили в Государственном бюро расследований (ГБР).

"Работники ГБР начали досудебное расследование по факту избиения командиром взвода одной из воинских частей в Житомирской области подчиненного солдата", — говорится в сообщении.

видео дня

Подчеркивается, что расследование начато на основании материалов военной службы правопорядка.

"Из объяснений младшего лейтенанта "воспитательную беседу" с применением ударов руками и ногами он провел из-за пребывания солдата, якобы, в состоянии алкогольного опьянения", — говорится в сообщении.

В ГБР также добавили, что 11 марта в сети появилось видео с избиением срочника его командиром. В ходе проверки было подтверждено, что инцидент произошел в одной из воинских частей Житомирской области в тот же день после обеда.

Избиение солдата-срочника офицером ВСУ

Ранее сообщалось о том, что в соцсетях обнародовали видео, на котором офицер ногами бьет солдата-срочника.

По данным СМИ, офицером оказался командир второго взвода роты охраны лейтенант Виктор Витусевич.

Сам Витусевич на своей странице в Facebook записал видеообращение, в котором признал избиение и заявил о своей готовности понести наказание. Военный намекнул, что избитый им солдат якобы употреблял алкоголь.

В 190-м учебном центре, который расположен в поселке Гуйва Житомирского района и где произошло избиение, сообщили о начале служебного расследования по этому поводу.

В центре отметили, что на данный момент фигуранты инцидента отстранены от исполнения служебных обязанностей до конца расследования.

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