Командование Воздушных сил прокомментировало заявление Кучера о крушении Ан-26 / facebook.com/MNS.GOV.UA

Командование Воздушных сил ВСУ называет ложью и манипуляцией заявление председателя Харьковской ОГА Алексея Кучера о предоставлении приоритета в посадке самолету с сыном командующего Воздушных сил Сергея Дроздова перед Ан-26, который затем разбился под Чугуевом.

Об этом сказано в сообщении на странице Командования Воздушных сил ВСУ в Facebook.

"Хотя на эфир господин Кучер не пришел, в прямом включении он позорно перешел на личности и упрекнул командующего Воздушных сил, будто бы самолету, на котором находился его (Сергея Дроздова) сын, дали приоритет при посадке. Мол эта минута могла повлиять на успешную посадку Ан-26Ш. Ложь и манипуляция!", - сказано в сообщении.

Также в ведомстве отметили, что по поводу главы Харьковской ОГА уже пора обращаться в СБУ.

"Возможно, пора уже звонить руководителю Служба безопасности Украины по поводу этого "губернатора", чью риторику завтра радостно подхватит госпожа Скабеева? Это точно пойдет на пользу стране!

Уважаемые журналисты, блогеры, государственные деятели, которые вчера вечером скопировали громкий "сенсационный" заголовок с "самолетом сына командующего". Это откровенная ложь и манипуляция! Этот самолет никак не влиял на катастрофу Ан-26Ш!", - сказано в сообщении.

Отметим, вечером 2 октября глава Харьковской ОДА Алексей Кучер в эфире программы Свобода Слова Савика Шустера заявил, что в то время, как было известно о неисправности борта Ан-26, который впоследствии разбился под Чугуевом в Харьковской области, самолет с сыном командующего воздушными силами ВСУ Сергея Дроздова получил приоритет посадки.

"Вы сказали по поводу своего сына, который находился на втором борту (борт, который приземлился первым – ред.). Это то, о чем я говорю, что приоритет посадки был дан второму борту, который был исправен. Вы это подтвердили, я себе никогда не позволял публично до этого разговора озвучивать эту историю, хотя я знал обо всем. При этом было известно на момент посадки первого борта, что второй неисправен", - сказал Кучер, обращаясь к Дроздову.

Авиакатастрофа под Чугуевом - о чем говорилось ранее: