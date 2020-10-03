УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Командование Воздушных сил прокомментировало заявление Кучера о крушении Ан-26

3 октября 2020, 10:31

В ведомстве отметили, что по поводу главы Харьковской ОГА уже пора обращаться в СБУ.

Авиакатастрофа под Харьковом
Командование Воздушных сил прокомментировало заявление Кучера о крушении Ан-26 / facebook.com/MNS.GOV.UA

Командование Воздушных сил ВСУ называет ложью и манипуляцией заявление председателя Харьковской ОГА Алексея Кучера о предоставлении приоритета в посадке самолету с сыном командующего Воздушных сил Сергея Дроздова перед Ан-26, который затем разбился под Чугуевом.

Об этом сказано в сообщении на странице Командования Воздушных сил ВСУ в Facebook.

"Хотя на эфир господин Кучер не пришел, в прямом включении он позорно перешел на личности и упрекнул командующего Воздушных сил, будто бы самолету, на котором находился его (Сергея Дроздова) сын, дали приоритет при посадке. Мол эта минута могла повлиять на успешную посадку Ан-26Ш. Ложь и манипуляция!", - сказано в сообщении.

Также в ведомстве отметили, что по поводу главы Харьковской ОГА уже пора обращаться в СБУ.

"Возможно, пора уже звонить руководителю Служба безопасности Украины по поводу этого "губернатора", чью риторику завтра радостно подхватит госпожа Скабеева? Это точно пойдет на пользу стране!

Уважаемые журналисты, блогеры, государственные деятели, которые вчера вечером скопировали громкий "сенсационный" заголовок с "самолетом сына командующего". Это откровенная ложь и манипуляция! Этот самолет никак не влиял на катастрофу Ан-26Ш!", - сказано в сообщении.

Отметим, вечером 2 октября глава Харьковской ОДА Алексей Кучер в эфире программы Свобода Слова Савика Шустера заявил, что в то время, как было известно о неисправности борта Ан-26, который впоследствии разбился под Чугуевом в Харьковской области, самолет с сыном командующего воздушными силами ВСУ Сергея Дроздова получил приоритет посадки.

"Вы сказали по поводу своего сына, который находился на втором борту (борт, который приземлился первым – ред.). Это то, о чем я говорю, что приоритет посадки был дан второму борту, который был исправен. Вы это подтвердили, я себе никогда не позволял публично до этого разговора озвучивать эту историю, хотя я знал обо всем. При этом было известно на момент посадки первого борта, что второй неисправен", - сказал Кучер, обращаясь к Дроздову.

Авиакатастрофа под Чугуевом - о чем говорилось ранее:

  • 26 сентября вице-премьер, председатель Государственной комиссии по выяснению причин и обстоятельств катастрофы Ан-26 Олег Уруский заявил, что на идентификацию тел погибших в результате катастрофы военного самолета необходимо несколько недель.
  • 26 сентября президент Украины Владимир Зеленский прибыл на место катастрофы самолета ВСУ в Харьковскую область. Он поручил приостановить все полёты на самолетах, аналогичных Ан-26, до выяснения обстоятельств авиакатастрофы.
  • 26 сентября глава Минобороны Андрей Таран сообщил, что военно-транспортный самолет Ан-26, по предварительным данным специалистов по летной безопасности, потерпел крушение под Харьковом – у Чугуева – из-за отказа датчика в двигателе.
  • Вечером в пятницу, 25 сентября, в Чугуеве Харьковской произошла авиакатастрофа – разбился военно-транспортный самолет Ан-26. Всего на борту находились 27 человек, из них 26 погибли.

авиакатастрофа Чугуев авиакатастрофа под Харьковом новости Украины Алексей Кучер новости Харькова
Сейчас вы просматриваете новость «Командование Воздушных сил прокомментировало заявление Кучера о крушении Ан-26». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

10:59
Более половины коек в больницах заняты пациентами с Covid-19 – Степанов
10:31
Командование Воздушных сил прокомментировало заявление Кучера о крушении Ан-26 Видео
10:28
Коронавирус убил еще одного ребенка в Украине
10:23
Почему Украине не стоит резко отвечать на санкции против Лукашенко мнение
10:10
Время обворожительного бордового маникюра пришло: новинки и фото Фото
10:04
"Еще пару лет хаоса": врач дал прогноз, когда закончится пандемия Covid-19
09:49
Макрон призвал Алиева прекратить войну в Карабахе и возобновить переговоры Видео
09:33
Британия ударила санкциями по участникам строительства Крымского моста Видео
09:12
Гороскоп для всех на 3 октября: денежное везение и крупные неприятности Видео
09:08
Врач рассказала, когда коронавирус убивает пациента
09:08
Эпидемиолог описала схему передачи коронавируса в супермаркете Видео
09:00
Коронавирус в Украине на 3 октября: за сутки умерли почти 100 человек Видео
08:37
"Входим в историю коронавируса": врач не исключила итальянский сценарий для Украины Видео
08:22
Власть обрекла украинцев на массовое заражение ковидом в самый опасный период мнение
08:21
Большая война за Карабах: сбит самолет ВВС Азербайджана – минобороны Армении Видео
08:01
Больной коронавирусом Трамп слег в больницу Видео
07:28
Перед крушением Ан-26 приоритет в посадке получил другой самолет - глава Харьковской ОДА Видео
07:15
"Хорошо, когда есть тити": Самбурская выставила грудь напоказ
06:56
Чем полезны протесты в Хабаровске и Минске, если они ни к чему не привели мнение
06:46
День ангела Олега – картинки и поздравления прикольные Фото
06:22
Встреча Меркель с Тихановской: названа дата и место Видео
05:58
Без Лукашенко: ЕС обнародовал санкционный список белорусов
05:26
Эксперт оценила шансы на сокрушение режима Лукашенко после санкций Евросоюза Видео
04:57
Водному знаку Зодиака грозит расплата за проступки – астролог Видео
04:30
Омские врачи намекнули на маразм Навального и объяснили, почему он остался жив Видео
04:02
Disney снимает сериал Мисс Марвел - назвали главную актрису проекта
03:35
Как улучшить осанку, сидя за компьютером: быстрые способы Видео
03:06
Гороскоп на 4 октября для всех: новое место и влиятельный покровитель Видео
02:37
Ученые выяснили, как быстро исчезают антитела к коронавирусу
02:17
Армения и Азербайджан обратились к Украине по Нагорному Карабаху Видео
01:30
Война за Нагорный Карабах: эксперт назвал главную цель Баку Видео
01:00
В СНБО назвали три шага принуждения России к миру Видео
00:35
Супермодель из Victoria's Secret топлес свела с ума поклонников Фото
00:19
Хэллоуин 2020 – какого числа надо пугать и как Видео
02 октября, пятница
23:31
Катастрофа АН-26: Минобороны отстранило семь должностных лиц
23:03
Коронавирус у детей не поражает один орган – эпидемиолог Видео
22:46
Ввод экономических санкций против Беларуси зависит от РФ – МИД Украины Видео
22:45
В Украину идет потепление: каким областям повезло
22:07
В Украину завезли первые вакцины от опасных штаммов гриппа
22:02
Кернес и Байден получили свои тесты на коронавирус Видео
21:44
"И сисю, и писю": голая Леся Никитюк показала сочную фигуру на пикантном фото
21:28
В МИД Украины озвучили позицию по санкциям ЕС против Беларуси Видео
21:09
В СНБО сообщили, когда украинцев начнут ставить на учет за пользование ВКонтакте Видео
21:05
Кровавая катастрофа под Харьковом: родственникам начали выдавать тела погибших
20:37
В Минздраве назвали единственную причину для отмены местных выборов
20:33
Michelle Andrade представила новый клип на песню Tonight Видео
20:17
Ученых поразил сок, который реально продлевает жизнь Видео
20:05
В Белом доме рассказали о состоянии Трампа после заражения коронавирусом
19:57
Главная опасность Covid-19 для окружающих: Комаровский опроверг новый миф Видео
19:49
Зеленский сделал заявление о позиции Украины по конфликту в Нагорном Карабахе Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять