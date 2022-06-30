"Комбат мертв, мы едва копыта вынесли, назад не пойдем": "ДНРовцы" рассказали, как их покрошили ВСУ

Оккупанты бежали после горячей встречи с украинскими военными, но командиры пытались хитростью снова отправить их на поле боя.
Захватчик из так называемой "ДНР" рассказал своей жене по телефону, что бойцы Вооруженных сил Украины изрядно "поколошматили" оккупантов на поле боя.
Защитники Украины сначала окружили врага, а затем в течение нескольких часов проводили обстрелы. По словам оккупанта, их силы разбили вдребезги. Его разговор с женой удалось перехватить украинским разведчикам.
"Нас разбили. Мы едва копыта вынесли вынесли... Там раненых и погибших очень много [ неценз.]", – говорит оккупант.
При этом он отмечает, что свои их даже не прикрывали.
После случившегося большинство оккупантов не захотели больше возвращаться на фронт и "ушли в отказ". Однако командиры пытались заманить их туда хитростью – говорили, что украинских бойцов там больше нет.
Во время мощного удара ВСУ по оккупантах также погиб их комбат, которому было 30 лет, рассказал по телефону жене захватчик.
Ранее генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко отмечал, что в войне уже была точка невозврата и теперь переговоры невозможны. Однако Украина имеет шанс завоевать победу военным путем. Однако это не будет так быстро.
Напомним, президент страны-агрессора РФ Владимир Путин прокомментировал ракетный удар со стороны оккупантов по многолюдному ТЦ в Кременчуге. Он цинично заявил, что там "нет никакого теракта", и начал переводить стрелки на то, что армия РФ якобы пыталась уничтожить оружие и технику украинских сил.
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