"Комбат мертв, мы едва копыта вынесли, назад не пойдем": "ДНРовцы" рассказали, как их покрошили ВСУ

Оккупанты рассказали, как их покрошили ВСУ/ Reuters, УНИАН

Захватчик из так называемой "ДНР" рассказал своей жене по телефону, что бойцы Вооруженных сил Украины изрядно "поколошматили" оккупантов на поле боя.

Защитники Украины сначала окружили врага, а затем в течение нескольких часов проводили обстрелы. По словам оккупанта, их силы разбили вдребезги. Его разговор с женой удалось перехватить украинским разведчикам.

"Нас разбили. Мы едва копыта вынесли вынесли... Там раненых и погибших очень много [ неценз.]", – говорит оккупант.

При этом он отмечает, что свои их даже не прикрывали.

После случившегося большинство оккупантов не захотели больше возвращаться на фронт и "ушли в отказ". Однако командиры пытались заманить их туда хитростью – говорили, что украинских бойцов там больше нет.

Во время мощного удара ВСУ по оккупантах также погиб их комбат, которому было 30 лет, рассказал по телефону жене захватчик.

Ранее генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко отмечал, что в войне уже была точка невозврата и теперь переговоры невозможны. Однако Украина имеет шанс завоевать победу военным путем. Однако это не будет так быстро.

Напомним, президент страны-агрессора РФ Владимир Путин прокомментировал ракетный удар со стороны оккупантов по многолюдному ТЦ в Кременчуге. Он цинично заявил, что там "нет никакого теракта", и начал переводить стрелки на то, что армия РФ якобы пыталась уничтожить оружие и технику украинских сил.

Читайте также: