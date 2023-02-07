Компании жены Медведчука перечисляли миллионы Росгвардии и МВД РФ в аннексированном Крыму

Оксана Марченко является конечным бенефициаром киевских компаний и предприятия в Ялте, которые переводили миллионные суммы на счета Росгвардии и МВД России.

Оксане Марченко сообщили о подозрении / Фото СБУ

Служба безопасности ликвидировала масштабную схему подпольного финансирования российских оккупационных группировок со стороны граждан Украины. К организации сделки причастна Оксана Марченко - супруга подозреваемого в государственной измене Виктора Медведчука.

Как сообщает пресс-служба СБУ, именно Марченко является конечным бенефициаром сети киевских компаний и предприятия в Ялте, которые переводили миллионные суммы на счета Росгвардии и МВД России в оккупированном Крыму.

Установлено, что эти компании платили российским оккупантам якобы за охрану недвижимости Медведчука на территории аннексированного полуострова. Кроме того, бизнес-структура Марченко регулярно пополняла российский бюджет в виде уплаты "налогов и сборов".

Общая сумма произведенных платежей в пользу страны-агрессора составляет более 50 млн грн.

"Для реализации схемы Оксана Марченко зарегистрировала в Ялте общество с уставным капиталом более чем в 1 млрд российских рублей. Для его создания задействовала активы трех подконтрольных инвестиционных компаний, расположенных в Киеве. Затем "крымская" фирма подписала соответствующие "охранные" соглашения со структурами Росгвардии и МВД России. После начала полномасштабного вторжения России компания Марченко продолжила финансировать бюджет оккупантов", - говорится в сообщении СБУ.

Силовики провели 11 обысков на объектах недвижимости жены Медведчука, офисах ее киевских компаний и по адресам проживания их топ-менеджеров. Сотрудники СБУ обнаружили документы, компьютеры, флешки и мобильные телефоны с доказательствами сделок, а также печати и банковские карты, которые использовались в незаконной деятельности.

Силовики провели 11 обысков на объектах недвижимости Марченко / Фото СБУ

Следователи СБУ сообщили Оксане Марченко и главе аффилированной фирмы в Крыму о подозрении по ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины).

Злоумышленникам грозит наказание до 8 лет заключения с конфискацией имущества.

Обмен Медведчука на защитников Мариуполя

21 сентября 2022 года Украина и Россия провели обмен пленными. Киеву удалось освободить 215 украинских военных. Среди них 5 командиров с Азовстали – Денис Прокопенко ("Редис"), Святослав Паламар ("Калина"), Сергей Волынский ("Волына"), Денис Шлег и Олег Хоменко. Обмен прошел в Черниговской области.

Всего в Украину вернулись более 100 бойцов Азова. На территорию РФ отправились 55 человек.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что в Москву отправили обвиняемого в госизмене Виктора Медведчука – кума главы России Владимира Путина. Только за одного Медведчука Украина смогла вернуть домой 200 человек.

Позже Медведчука с женой заметили в оккупированной Ялте в одном из кафе на набережной. До того момента никто не знал, где находится одиозный политик.

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявлял, что обвиняемый в государственной измене пророссийский политик и олигарх Виктор Медведчук после обмена пленными оказался в Москве.

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