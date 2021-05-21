Конец "эпохи Медведчука": кум Путина ответил на громкое заявление Зеленского

Виктор Медведчук / Reuters

Народный депутат от Оппозиционной платформы - За жизнь Виктор Медведчук прокомментировал заявление президента Владимира Зеленского о завершении в Украине "эпохи Медведчука".

Об этом подозреваемый в госизмене кум президента Российской Федерации Владимира Путина заявил журналистам перед рассмотрением судом апелляционных жалоб на избранную ему меру пресечения в уголовном производстве относительно государственной измены и покушения на разграбление национальных ресурсов в оккупированном Крыму.

"Я думаю, что он выдал желаемое за действительное", - заявил Медведчук, комментируя высказывание президента.

Напомним, президент Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции заявил, что в Украине положено начало завершению эпохи коррупции.

"В Украине заканчивается эпоха Медведчука, заканчивается эпоха коррупции. Мы чистим вертикали, построенные большим бизнесом в каждой институции государства, в каждом министерстве, в парламенте. Мы начали завершение этой эпохи. И я закончу эту эпоху", - сказал глава государства.

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Дело Виктора Медведчука: