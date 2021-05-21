Конец "эпохи Медведчука": кум Путина ответил на громкое заявление Зеленского

Виктор Медведчук отреагировал на резонансные слова президента.
Народный депутат от Оппозиционной платформы - За жизнь Виктор Медведчук прокомментировал заявление президента Владимира Зеленского о завершении в Украине "эпохи Медведчука".
Об этом подозреваемый в госизмене кум президента Российской Федерации Владимира Путина заявил журналистам перед рассмотрением судом апелляционных жалоб на избранную ему меру пресечения в уголовном производстве относительно государственной измены и покушения на разграбление национальных ресурсов в оккупированном Крыму.
"Я думаю, что он выдал желаемое за действительное", - заявил Медведчук, комментируя высказывание президента.
Напомним, президент Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции заявил, что в Украине положено начало завершению эпохи коррупции.
"В Украине заканчивается эпоха Медведчука, заканчивается эпоха коррупции. Мы чистим вертикали, построенные большим бизнесом в каждой институции государства, в каждом министерстве, в парламенте. Мы начали завершение этой эпохи. И я закончу эту эпоху", - сказал глава государства.
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Дело Виктора Медведчука:
- Ранее Печерский суд избрал Медведчуку меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета и другими процессуальными обязанностями.
- 12 мая Медведчуку вручили подозрение по статьям 111 и 438 Уголовного кодекса - государственная измена и нарушение законов и обычаев войны
- Ранее генпрокурор Ирина Венедиктова подписала уведомление о подозрении депутатам от ОПЗЖ Медведчуку и Тарасу Козаку в государственной измене и в покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном Крыму.
- Им объявлено подозрение по трем эпизодам: незаконная передача РФ газового месторождения; предоставление российским спецслужбам сведений, содержащих государственную тайну (о скрытом военное подразделении ВСУ) проведение подрывной деятельности против Украины - подготовка сети российского влияния в Украине под названием "Проминь".