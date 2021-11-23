Конец локдауна: три области на пороге выхода из "красной зоны" - Радуцкий

В Украине несколько областей выходят из "красной зоны" / УНИАН

Глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий спрогнозировал, какие области Украины первыми выйдут из "красной зоны" карантина.

Как подчеркнул он в эфире на телеканале Украина 24, Луганская и Львовская области первыми выйдут из красной зоны в связи с эпидемией коронавируса в Украине, неплохую динамику демонстрирует и Херсонская область.

Нардеп напомнил, что по прогнозам Минздрава, скорее всего, первыми выйдут из красной зоны Луганская и Львовская области.

Он отметил, что в других областях последнюю неделю также наблюдается положительная динамика по количеству госпитализированных, занятых кроватей для кислородозависимых.

Руководитель парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования уточнил, что в Украине наблюдается существенное снижение числа госпитализированных с коронавирусом.

Реклама

"Сегодня вся Украина показывает, что мы уже дошли до пика и находимся на плато. Но чтобы такая динамика была по всей стране – пока так нельзя сказать. Есть две области (Львовская и Луганская – ред.), еще неплохую динамику показывает Херсонская область, но она и зашла первой в красную зону и раньше прошла пик", - добавил Радуцкий.

Читайте такжеУкраина под угрозой COVID-вспышки: эксперт объяснил неизбежность нового локдауна

Коронавирус в Украине

По состоянию на утро вторника, 23 ноября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 12 729 жителей страны. В том числе заболели 1058 детей и 231 медработник.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 2 055 человек; летальных случаев - 720; выздоровели 23 107 человек.

Читайте еще: