"Контрнаступление началось": до 7 июня могут быть один или несколько прорывов – Свитан

Сейчас происходит разведка боем, которая продолжается уже в рамках украинского контрнаступления. В течение месяца могут быть условия для прорыва.

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В течение месяца возможен прорыв на фронте, считает Свитан/ 35 ОБрМП имени Михаила Остроградского, скрин

Контрнаступление украинских военных продолжается уже около недели, проводится разведка боем. В течение месяца наступления возможен прорыв на фронте, который станет следующей частью военной операции.

Западные партнеры завершают доставку необходимого оборудования, которое потребуется для следующих этапов контрнаступления. Об этом рассказал полковник запаса, военный летчик-инструктор Роман Свитан в интервью Главреду.

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"Контрнаступление ВСУ уже началось, и такие мероприятия, как разведка боем, которая сейчас проводится, это очень затратные вещи. Просто так она может проводиться разве что на локальном уровне. Разведка боем идет по всей линии фронта – от Херсона до Купянска. В некоторых локальных точках она переходит с тактического на оперативный уровень действий, что мы наблюдаем в районе Бахмута, Орехова и Угледара", – пояснил Свитан.

Он отмечает, что события на Бахмутском направлении можно назвать широкомасштабными оперативными действиями.

Кто такой Роман Свитан Роман Свитан (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный, полковник запаса, который прошел через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Полковник запаса отметил, что сейчас происходит подготовка поля боя. В частности, защитники Украины с помощью беспилотников уничтожают логистические цепочки поставок топлива. Также дальнобойными средствами поражения отрабатываются отдаленные цели. Затем украинские военные могут пойти на прорыв, считает Свитан.

"Подобные действия проводятся в течение месяца, после чего начнется следующая часть наступления – прорыв. Тогда будет прорыв второй-третьей линий обороны на 30 километров от линии фронта. Такие действия станут заметны сразу", – отметил он.

Прорыв может стать возможным в течение месяца с начала контрнаступления, говорит полковник запаса.

"Наступательные действия продолжаются уже как минимум неделю. Они начались примерно после 7 мая, когда земля более или менее подсохла и появилась возможность использовать технику. Поэтому ориентировочно до 7 июня будут один или несколько прорывов. Туда устремятся наши уже подготовленные резервы. Всё зависит от плана командующего и его замыслов", – отметил Свитан.

По словам эксперта, Украине еще нужно поработать над некоторыми вопросами. Для прорывов у нас уже есть всё, но Запад еще завершает отправку необходимого оборудования, о котором было договорено с Украиной.

"Я говорю не об истребителях F-16 или, например, танках Abrams, поскольку они пригодятся уже ко второму этапу наступления. Сейчас подвозится техника для прорыва, который состоится до начала или первой декады июня", – сказал Свитан.

Смотрите видео, что полковник запаса, военный летчик-инструктор Роман Свитан рассказал в интервью Главреду о контрнаступлении ВСУ и о том, почему такое наступление будет не одно:

Контрнаступление ВСУ

Ранее президент Владимир Зеленский рассказал о вероятных сроках начала ожидаемого контрнаступления Вооруженных сил Украины. Он отметил, что Украине нужно еще немного времени. В то же время президент подчеркнул, что враг не должен знать деталей подготовки контрнаступления ВСУ.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что украинские военные готовятся к мощному контрнаступлению и освобождению территорий, которые незаконно были захвачены страной-агрессором Россией. Самые ожесточенные бои продолжаются в Бахмуте, однако это лишь "прелюдия" к контрнаступлению ВСУ.

Бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины Николай Маломуж отмечал, что Украина при благоприятном сценарии в течение 3-6 месяцев может освободить оккупированные восток, юг и Крымский полуостров. Такой прорыв запустит перспективу поражения режима Владимира Путина в стране-агрессоре России и смены власти в Кремле. Однако существует и пессимистический сценарий, согласно которому придется приложить немалые усилия для освобождения городов, а Путин будет готовить новые резервы. И тогда война затянется на год или даже больше.

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