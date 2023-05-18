УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Контрнаступление началось": до 7 июня могут быть один или несколько прорывов – Свитан

Алёна Воронина
18 мая 2023, 16:12 обновлено 18 мая, 16:15
98
Сейчас происходит разведка боем, которая продолжается уже в рамках украинского контрнаступления. В течение месяца могут быть условия для прорыва.

Роман Свитан, украинские военные
В течение месяца возможен прорыв на фронте, считает Свитан/ 35 ОБрМП имени Михаила Остроградского, скрин

Контрнаступление украинских военных продолжается уже около недели, проводится разведка боем. В течение месяца наступления возможен прорыв на фронте, который станет следующей частью военной операции.

Западные партнеры завершают доставку необходимого оборудования, которое потребуется для следующих этапов контрнаступления. Об этом рассказал полковник запаса, военный летчик-инструктор Роман Свитан в интервью Главреду.

видео дня

"Контрнаступление ВСУ уже началось, и такие мероприятия, как разведка боем, которая сейчас проводится, это очень затратные вещи. Просто так она может проводиться разве что на локальном уровне. Разведка боем идет по всей линии фронта – от Херсона до Купянска. В некоторых локальных точках она переходит с тактического на оперативный уровень действий, что мы наблюдаем в районе Бахмута, Орехова и Угледара", – пояснил Свитан.

Он отмечает, что события на Бахмутском направлении можно назвать широкомасштабными оперативными действиями.

Кто такой Роман Свитан

Роман Свитан (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный, полковник запаса, который прошел через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Полковник запаса отметил, что сейчас происходит подготовка поля боя. В частности, защитники Украины с помощью беспилотников уничтожают логистические цепочки поставок топлива. Также дальнобойными средствами поражения отрабатываются отдаленные цели. Затем украинские военные могут пойти на прорыв, считает Свитан.

"Подобные действия проводятся в течение месяца, после чего начнется следующая часть наступления – прорыв. Тогда будет прорыв второй-третьей линий обороны на 30 километров от линии фронта. Такие действия станут заметны сразу", – отметил он.

Прорыв может стать возможным в течение месяца с начала контрнаступления, говорит полковник запаса.

"Наступательные действия продолжаются уже как минимум неделю. Они начались примерно после 7 мая, когда земля более или менее подсохла и появилась возможность использовать технику. Поэтому ориентировочно до 7 июня будут один или несколько прорывов. Туда устремятся наши уже подготовленные резервы. Всё зависит от плана командующего и его замыслов", – отметил Свитан.

По словам эксперта, Украине еще нужно поработать над некоторыми вопросами. Для прорывов у нас уже есть всё, но Запад еще завершает отправку необходимого оборудования, о котором было договорено с Украиной.

"Я говорю не об истребителях F-16 или, например, танках Abrams, поскольку они пригодятся уже ко второму этапу наступления. Сейчас подвозится техника для прорыва, который состоится до начала или первой декады июня", – сказал Свитан.

Смотрите видео, что полковник запаса, военный летчик-инструктор Роман Свитан рассказал в интервью Главреду о контрнаступлении ВСУ и о том, почему такое наступление будет не одно:

Контрнаступление ВСУ

Ранее президент Владимир Зеленский рассказал о вероятных сроках начала ожидаемого контрнаступления Вооруженных сил Украины. Он отметил, что Украине нужно еще немного времени. В то же время президент подчеркнул, что враг не должен знать деталей подготовки контрнаступления ВСУ.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что украинские военные готовятся к мощному контрнаступлению и освобождению территорий, которые незаконно были захвачены страной-агрессором Россией. Самые ожесточенные бои продолжаются в Бахмуте, однако это лишь "прелюдия" к контрнаступлению ВСУ.

Бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины Николай Маломуж отмечал, что Украина при благоприятном сценарии в течение 3-6 месяцев может освободить оккупированные восток, юг и Крымский полуостров. Такой прорыв запустит перспективу поражения режима Владимира Путина в стране-агрессоре России и смены власти в Кремле. Однако существует и пессимистический сценарий, согласно которому придется приложить немалые усилия для освобождения городов, а Путин будет готовить новые резервы. И тогда война затянется на год или даже больше.

Вас также может заинтересовать:

война в Украине вторжение России контрнаступление ВСУ Роман Свитан
Реклама

Главное за день

"Контрнаступление началось": до 7 июня могут быть один или несколько прорывов – Свитан

"Контрнаступление началось": до 7 июня могут быть один или несколько прорывов – Свитан

16:12 Украина
"Вопрос нескольких недель": полковник назвал точный месяц, когда разрешится ситуация в Бахмуте

"Вопрос нескольких недель": полковник назвал точный месяц, когда разрешится ситуация в Бахмуте

15:56 Украина
Россия ракетами обстреливает Харьков: слышны сильные взрывы, под завалами могут быть люди

Россия ракетами обстреливает Харьков: слышны сильные взрывы, под завалами могут быть люди

15:38 Украина
Все главные новости

Последние новости

16:20

Самый известный учитель Украины Авраменко советует, как избегать суржика в речи

16:13

Арестована... заочоно: Машу Ефросинину судили и объявили в розыск в Москве

16:12

"Контрнаступление началось": до 7 июня могут быть один или несколько прорывов – СвитанВидео

16:07

Нежнейшее мясо с хрустящей золотистой корочкой сведет с ума: как запечь курицу на банке

15:56

"Вопрос нескольких недель": полковник назвал точный месяц, когда разрешится ситуация в БахмутеВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

15:38

Россия ракетами обстреливает Харьков: слышны сильные взрывы, под завалами могут быть людиВидео

15:25

Попадут в водоворот любви: 3 знака зодиака, которые встретят свою половину в июне

15:20

3 ошибки испоганят все блюдо: рецепт шикарного салата, который готовится очень быстроВидео

15:11

Дженнифер Лопес рассказала, почему чувствует себя виноватой перед свои детьми

Реклама
15:01

"Месть за определенные действия": Князев прокомментировал судебное дело против негоФото

14:26

Что написать лучшему другу на День рождения: искренние слова и уникальные открытки

14:21

Мир наизнанку - Колумбия: Комаров осуществит мечту настоящего колумбийского супергероя

14:19

Не пропустите счастливый день, когда можно привлечь деньги: приметы 19 мая и что нельзя делатьВидео

14:17

Любители McDonald's узнали, для чего нужны выпуклости на крышках: удивлению нет предела

13:53

ВСУ уничтожили барда и автора команды КВН "Уральские пельмени"

13:52

Хотят ударить по "символическим местам Киева": Данилов объяснил цели новых ракетных атак РФВидео

13:39

В Берлине отменили концерт Павлика из-за скандала со спецпропуском

13:34

Лолита показала свою особенную дочь - ей уже 24 года

13:33

Вдохновленные Голливудом: топ-5 стрижек знаменитостей, которые вам захочется повторить

12:56

Не только с детьми: какие фото нельзя ставить на заставку телефона

Реклама
12:48

"Бункер не спасет": Путин не сможет спрятаться, когда в РФ начнутся масштабные процессы – ГУРВидео

12:25

Артиллеристы ВСУ в районе Лимана получили микроавтобус при содействии Favbet Foundation

12:25

Гороскоп на завтра 19 мая 2023: Рыбам – стресс, Тельцам - творчество

12:21

Russia goodbye: Данилко признался, почему не поменял слова своего хита на Евровидении-2023

12:01

Радиостанция во Франции попала в скандал, назвав турне Зеленского по Европе "шапито"

12:00

Россия может потерпеть поражение в войне уже через четыре месяца - Виктор КевлюкЭксклюзив

11:51

ВСУ "насыпают" оккупантам: за сутки продвинулись на 1700 метров до Бахмута - Череватый

11:35

"Путин в отчаянии раскрывает карты": РФ начала применять свое самое лучшее оружие – аналитикВидео

11:29

Кто мать детей Киркорова: что известно о женщине из Украины, родившей наследников путинисту

11:28

Появились первые в истории полноразмерные фото Титаника со дна океана: как он выглядит сейчас

11:12

Врачебные комиссии при военкоматах будут работать иначе: что поменяла Верховная Рада

11:08

Путин запретил чиновникам увольняться, пока идет война - разведка Британии

11:07

"Гореть Вовке в аду вечно": СМИ рассказали о разладе между Путиным и патриархом Кириллом

10:49

Как легко и эффективно удалить мочевой камень в унитазе: нужно всего 3 ингридиента

10:43

Стало известно, где жила Пугачева по приезду в Москву

10:38

Только гении заметят жирафа за 7 секунд: сложная головоломка на внимательность

10:36

США не разрешают украинским пилотам тренироваться на F-16 в Европе - New York Times

10:24

Что сначала кладут в борщ – капусту или зажарку: неожиданный ответ удивит наповал всех хозяек

10:19

Полиция вручила подозрение в мошенничестве медийщику и адвокату Игорю Мизраху

09:52

В Крыму произошел взрыв на железной дороге: вагоны с зерном сошли с рельсов

Реклама
09:48

Повестки на пляжах будут вручать военнообязанным - Гуменюк

09:48

США не против, чтобы другие страны передали ВСУ истребители F-16 – Politico

09:35

Неузнаваемая Долина поразила опухшим видом: врач уже поставила ей диагнозВидео

09:23

Ночной ракетный удар по Украине: силы ПВО сбили 29 из 30 российских ракет

09:09

"От кризиса нет панацеи": Зеленский встретился с спецпредставителем Китая Ли Хуэем - Bloomberg

09:04

Только гении решат головоломку: нужно найти свадебное приглашение за 87 секунд

09:00

Будет два контрнаступления: летом зайдем в Крым, а осенью пойдем на Донбасс через Россию - СвитанЭксклюзив

08:58

"Угроза будет нависать над Киевом": Путин может устранить Лукашенко по одной из трех причин – генералВидео

08:55

Преследовали 2 часа: принц Гарри и Меган Маркл едва не попали в аварию из-за папарацци

08:49

Гороскоп на сегодня 18 мая 2023: Рыбам – повышение, Стрельцам - угнетениеВидео

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииГоловоломки
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Праздники
Православный календарь 2023С днем рождения подругеКалендарь 2023
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Война с Россией
Ядерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая война
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять