Контрнаступление ВСУ на юге: в британской разведке назвали ключевую проблему РФ

Оккупанты РФ испытывают проблемы с беспилотниками, что сказывается на замедлении их действий.
В Херсонской области продолжаются наступательные действия Вооруженных сил Украины, говорится в отчете британской разведки.
Вместе с тем на Южном направлении российская армия теряет беспилотники и тактическую осведомленность, говорится в сообщении Министерства обороны Великобритании в Twitter.
Уточняется, что оккупанты РФ испытывают проблемы с беспилотниками, что сказывается на замедлении их действий. Уточняется, что в сводке 5 сентября сообщалось о 27 вылетах российских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над западным берегом Днепра по сравнению со средним показателем 50 в день в течение августа. При этом 21 августа 2022 года украинские силы сообщили о том, что сбили три российских тактических БПЛА "Орлан-10" за один день.
В британской разведке считают, что РФ пытается поддерживать запасы БПЛА, что усугубляется нехваткой компонентов в результате международных санкций.
"Ограниченная доступность разведывательных БПЛА, вероятно, ухудшает тактическую ситуационную осведомленность командиров и все больше затрудняет российские операции", - добавили в Минобороны Британии.
Напомним, в воскресенье утром, 4 сентября, бойцы Вооруженных сил Украины подняли сине-желтое знамя над посёлком городского типа Высокополье в Бериславском районе Херсонской области.
Населенный пункт находится на северо-востоке Херсонщины и перешел под контроль украинских защитников. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе бригады имени Ивана Богуна.
Бойцы бригады имени Ивана Богуна опубликовали соответствующее фото из освобожденного Высокополья.
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