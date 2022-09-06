Контрнаступление ВСУ на юге: в британской разведке назвали ключевую проблему РФ

ВСУ продолжают контрнаступление на юге / Reuters

В Херсонской области продолжаются наступательные действия Вооруженных сил Украины, говорится в отчете британской разведки.

Вместе с тем на Южном направлении российская армия теряет беспилотники и тактическую осведомленность, говорится в сообщении Министерства обороны Великобритании в Twitter.

Уточняется, что оккупанты РФ испытывают проблемы с беспилотниками, что сказывается на замедлении их действий. Уточняется, что в сводке 5 сентября сообщалось о 27 вылетах российских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над западным берегом Днепра по сравнению со средним показателем 50 в день в течение августа. При этом 21 августа 2022 года украинские силы сообщили о том, что сбили три российских тактических БПЛА "Орлан-10" за один день.

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В британской разведке считают, что РФ пытается поддерживать запасы БПЛА, что усугубляется нехваткой компонентов в результате международных санкций.

"Ограниченная доступность разведывательных БПЛА, вероятно, ухудшает тактическую ситуационную осведомленность командиров и все больше затрудняет российские операции", - добавили в Минобороны Британии.

Напомним, в воскресенье утром, 4 сентября, бойцы Вооруженных сил Украины подняли сине-желтое знамя над посёлком городского типа Высокополье в Бериславском районе Херсонской области.

Населенный пункт находится на северо-востоке Херсонщины и перешел под контроль украинских защитников. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе бригады имени Ивана Богуна.

Бойцы бригады имени Ивана Богуна опубликовали соответствующее фото из освобожденного Высокополья.

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