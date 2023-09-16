"Корабли превратились в детали": в ВСУ рассказали о последствиях удара по Севастополю

Поражения судов существенны. Вряд ли возможно их быстрое восстановление, а в некоторых случаях специалисты утверждают, что оно нецелесообразно.

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Взрывы в Севастополе уничтожили корабли Черноморского флота России / Коллаж: Главред, фото: соцсети

Российские суда, которые пострадали в результате взрывов в Севастополе 13 сентября, получили серьезные повреждения и надеяться на их скорейшее восстановление нельзя. Об этом заявила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

По ее словам, корабли больше не смогут полноценно выполнять свои функции.

"После пожарища они превратились фактически в детали и больше не могут быть использованы в качестве полноценных участников Черноморского флота РФ. Поражения существенны и вряд ли возможно быстрое восстановление, а в некоторых случаях специалисты утверждают, что вообще нецелесообразно (восстановление, — ред.)", — сказала Гуменюк.

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Она добавила, что в результате взрывов также пострадал судоремонтный завод, а поблизости таких мощностей нет.

"Далее нужна транспортировка и очень сложная логистическая операция. Будет ли она стоить того, что будет на выходе, возможное восстановление – вряд ли", – считает представитель ВСУ.

Гуменюк добавила, что ВСУ продолжают работу по глубоким тылам, и работы много.

Взрывы в Севастополе 13 сентября

13 сентября на Севастопольском морском заводе прогремели мощные взрывы. В Минобороны РФ признали повреждение двух кораблей. ОSINT-исследователь М.Т. Андерсон считает, что могли быть повреждены: большой десантный корабль РФ и подлодка, которая является носителем ракет "Калибр".

В ходе атаки сил обороны Украины на судостроительный завод в оккупированном Россией Севастополе военный корабль оккупантов "Минск" получил функциональные разрушения, а подводная лодка "Ростов на Дону" – катастрофические повреждения. Они выведены из строя на многие месяцы. Об этом сообщили в Министерстве обороны Великобритании.

Обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко допустил, что удар ВСУ по войскам РФ в Севастополе был нанесен новой украинской дальнобойной ракетой, о которой говорил секретарь СНБО Алексей Данилов.

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