В Минздраве рассказали, в каких больницах будут тестировать лекарство от Covid-19

Коронавирус, больница / УНИАН

В Украине уже наличествует разрешение на проведение клинических исследований препарата Биовен - в вопросе лечения китайского коронавируса в пяти больницах в различных регионах страны.

Приказ Минздрава от 4 мая 2020 года № 1038 был официально опубликован на веб-портале ведомства.

В документе говорится, что исследования по оценке эффективности препарата Биовен, который применяется в комплексной терапии пациентов с пневмонией, вызванной Covid-19, будут проводиться на базе таких медучреждений:

Киевская городская клиническая больница № 17 (отделение анестезиологии и интенсивной терапии);

Белоцерковская городская больница № 3 (инфекционное отделение);

Львовская областная инфекционная клиническая больница (отделение реанимации и интенсивной терапии);

Городская инфекционная больница Одесского городского совета (боксованное отделение);

Киевская городская клиническая больница № 4 (отделение анестезиологии и интенсивной терапии).

Напомним, ранее киевский мэр Виталий Кличко рассказал о том, что лабораторные тесты методом ПЦР (полимеразной цепной реакции) - которые дают самые точные результаты в плане диагностики коронавируса - делают только в трех столичных медицинских учреждениях.