В Киеве заработали пункты для использованных масок и перчаток - адреса

Маски и перчатки будут собирать в отдельные контейнеры.
Во время пандемии коронавируса украинцев призывают пользоваться средствами защиты - масками и перчаткам. В связи с этим в столице открыли пункты сбора этих "атрибутов" коронавируса.
Как сообщил в Facebook глава управления экологии и природных ресурсов КГГА Андрей Малеваный, сбор масок и перчаток будет осуществляться в отдельные контейнеры, которые в первую очередь будут установлены возле супермаркетов и торговых центров.
Список адресов, где установлены контейнеры:
В магазинах сети Billa
- ул. Гришко, 3;
- пр-т Маяковского, 85;
- Бессарабская площадь, 2;
- ул.Тростянецкая, 1-а;
- Дарницкая площадь, 1;
- Воздухофлотский пр-т, 56-а;
- ул. Голосеевская, 13-а;
- Площадь Независимости, ТЦ "Глобус";
- ул. Большая Васильковская (Красноармейская), 100;
- ул. Попудренко, 40.
В магазинах сети METRO Cash & Carry
- пр-т. Григоренко, 43;
- Кольцевая дорога, 1-в;
- пр-т. С. Бандеры, 26-в;
- ул. С. Лифаря, 2-а.
По информации КГГА, после наполнения контейнеров их герметично упакует и вывезет специализированное предприятие, имеющее соответствующую лицензию. Контейнеры вместе с содержанием будут безопасно утилизированы при высоких температурах.
Также Малеваный опубликовал правила утилизации использованных медицинских масок и перчаток:
- Снимите маску после применения; удерживайте маску за эластичные заушные петли и не прикасайтесь ней к глазам или одежде, так как она может быть загрязнена микроорганизмами.
- Одноразовые маски и перчатки, прежде чем выбрасывать, следует ошпарить кипятком или обработать дезинфицирующим средством.
- Герметично завернуть маску или перчатки в отдельный пакет, для предотвращения загрязнения контейнера, в который будет выброшена маска.
- После прикосновения к маске и ее выбрасывания следует обработать руки спиртосодержащим средством или вымыть их с мылом.
Как ранее писал Главред, с 12 мая в столице Украине начнутся гидравлические испытания теплосетей, которые крайне необходимы для того, чтобы подготовить их к отопительному сезону 2020 / 2021. Именно поэтому в Киеве начнут отключать горячую воду.
Также отметим, мэр рассказал, какие рынки заработали в столице и назвал количество торговых площадок, которые начнут свою работу уже в ближайшее время.