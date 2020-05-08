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В Киеве заработали пункты для использованных масок и перчаток - адреса

8 мая 2020, 21:31

Маски и перчатки будут собирать в отдельные контейнеры.

Медицинская маска
В Киеве появились пункты приема масок и перчаток / УНИАН

Во время пандемии коронавируса украинцев призывают пользоваться средствами защиты - масками и перчаткам. В связи с этим в столице открыли пункты сбора этих "атрибутов" коронавируса.

Как сообщил в Facebook глава управления экологии и природных ресурсов КГГА Андрей Малеваный, сбор масок и перчаток будет осуществляться в отдельные контейнеры, которые в первую очередь будут установлены возле супермаркетов и торговых центров.

Список адресов, где установлены контейнеры:

В магазинах сети Billa

  • ул. Гришко, 3;
  • пр-т Маяковского, 85;
  • Бессарабская площадь, 2;
  • ул.Тростянецкая, 1-а;
  • Дарницкая площадь, 1;
  • Воздухофлотский пр-т, 56-а;
  • ул. Голосеевская, 13-а;
  • Площадь Независимости, ТЦ "Глобус";
  • ул. Большая Васильковская (Красноармейская), 100;
  • ул. Попудренко, 40.

В магазинах сети METRO Cash & Carry

  • пр-т. Григоренко, 43;
  • Кольцевая дорога, 1-в;
  • пр-т. С. Бандеры, 26-в;
  • ул. С. Лифаря, 2-а.

По информации КГГА, после наполнения контейнеров их герметично упакует и вывезет специализированное предприятие, имеющее соответствующую лицензию. Контейнеры вместе с содержанием будут безопасно утилизированы при высоких температурах.

Также Малеваный опубликовал правила утилизации использованных медицинских масок и перчаток:

  1. Снимите маску после применения; удерживайте маску за эластичные заушные петли и не прикасайтесь ней к глазам или одежде, так как она может быть загрязнена микроорганизмами.
  2. Одноразовые маски и перчатки, прежде чем выбрасывать, следует ошпарить кипятком или обработать дезинфицирующим средством.
  3. Герметично завернуть маску или перчатки в отдельный пакет, для предотвращения загрязнения контейнера, в который будет выброшена маска.
  4. После прикосновения к маске и ее выбрасывания следует обработать руки спиртосодержащим средством или вымыть их с мылом.

Как ранее писал Главред, с 12 мая в столице Украине начнутся гидравлические испытания теплосетей, которые крайне необходимы для того, чтобы подготовить их к отопительному сезону 2020 / 2021. Именно поэтому в Киеве начнут отключать горячую воду.

Также отметим, мэр рассказал, какие рынки заработали в столице и назвал количество торговых площадок, которые начнут свою работу уже в ближайшее время.

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