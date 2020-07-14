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Оккупанты Крыма изменили правила въезда на полуостров

В Крыму решили отменить обязательную обсервацию при въезде с материковой територии Украины.

14 июля 2020, 23:59
Крым
В Крыму отменили обязательную обсервацию при въезде / Reuters

Оккупанты Крыма после того как отменили дистанционное обучение в школах с 1 сентября, на сей раз отказались от обязательной обсервации для граждан, въезжающих на полуостров с территории материковой Украины.

Новые правила въезда будут действовать с 15 июля. Об этом сообщает Крым. Реалии.

Ранее все граждане, которые прибывали на территорию Крымского полуострова через пункты пропуска въезда-выезда "Чонгар", "Каланчак" и "Чаплинка", должны были проходить 14-дневный карантин.

По состоянию на сегодня, по данным оккупационных властей, на полуострове подтверждено 878 случаев коронавирусной инфекции.

Как ранее писал Главред, в киевской школе №90 на Печерске несколько выпускников записали видео, на котором заявили о том, что Крым принадлежит России, а также оскорбительно высказывались в адрес крымских татар.

новости Крыма обсерватория коронавирус новости Украины
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