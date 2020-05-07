Вирус - вперед: в России зафиксировали новую вспышку Covid-19

Россия обошла Германию и Францию по числу заболевших коронавирусом / Reuters

За минувший день в России был выявлен 11 231 новый случай заболевания китайским коронавирусом (в 84 регионах и субъектах федерации).

Таким образом, по состоянию на 7 мая Россия вошла в топ-5 стран по числу зараженных Covid-19. Как сообщают представители оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в РФ, всего в стране зарегистрировано 177 160 случаев Covid-19 (+ 6,8%). Т.е. Россия обошла ФРГ (168,1 тысячи случаев) и Францию (173,2 тысячи).

Впереди - по-прежнему США (1,228 млн), Испания (220,3 тысячи), Италия (214,4 тысячи) и Великобритания (201,6 тысячи).

Конкретно в Москве за 6 мая было зафиксировано 6703 новых случаев. Общее же число зарегистрированных больных с диагнозом коронавирус в столице РФ увеличилось до 92 676.