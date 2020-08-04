В Минздраве поведали, по какому принципу делили страну на зоны

Ляшко рассказал о разделе страны на карантинные зоны / УНИАН

Во время раздела Украины на зоны карантина Минздрав рассматривал только восемь областей. В этих регионах были существенно превышены показатели, но местные власти и не думали собирать комиссию по ЧС раз в три дня для того, чтобы принять адекватные меры реагирования.

Об этом на брифинге заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

По его словам, решение о введении карантинных зон принималось на основании пятидневного превышения показателей, которые разрешают ослабление ограничений, в восьми областях.

"Мы предусмотрели определенные ограничители, которые не позволяют побеждать формуле малых чисел. Поэтому "красная зона" не внедряется там, где количество активных больных менее 60 на 100 тысяч населения. Также учтен коэффициент миграции и доступности тестирования", - отметил Ляшко.

Он также отметил, что рассчитанные показатели отражают действующую эпидемиологическую ситуацию в Украине.

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"В последующем динамика будет меняться и количество областей, которое будет рассчитываться, будет динамичным, и каждый раз не будут одни и те же области. Поэтому сейчас не надо смотреть, что области дают большие цифры, поскольку они были раньше в эпидпроцессе, сейчас там ситуация стабилизирована", - добавил Ляшко.

Отметим, по состоянию на 3 августа разные карантинные зоны есть только во Львовской, Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Винницкой, Тернопольской, Житомирской и Черновицкой областях.

Коронавирус в мире

Как писал Главред, по состоянию на утро понедельника, 3 августа, в мире обнаружили более 18 миллионов инфицированных коронавирусом COVID-19. За сутки добавились 222 тысячи новых зараженных.

Напомним, ранее была озвучена цена американской вакцины от коронавируса. Стоимость препарата может измениться, но пока планируется продавать препарат по цене в 50-60 долларов (примерно 1540 грн).

В свою очередь в Минздраве рассказали, когда и сколько украинцев получат вакцину от COVID-19. Ляшко подчеркнул, что Минздрав напрямую контактирует с производителями вакцины, чтобы договориться о поставках препаратов за государственный счет.