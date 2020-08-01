Опасный сценарий эпидемии COVID-19: Ляшко спрогнозировал число смертей

В Минздраве спрогнозировали число смертей от коронавируса / Фото twitter.com/ChuBailiang

Заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил о том, что эпидемия коронавируса в Украине развивается по "желтому сценарию".

Как подчеркнул он во время брифинга, в Украине предполагается возможность до 4 тысяч летальных случаев и 400 тысяч случаев инфицирования COVID-19.

"Когда месяц назад мы впервые презентовали наши прогнозы, Украина двигалась по желто-зеленому сценарию. Сейчас наша динамика четко отражает желтый сценарий, и, к сожалению, мы ориентируемся на 4 тыс. летальных случаев и около 400 тыс. случаев инфицирования, которые могут быть в нашей стране", - отметил представитель Минздрава.

Ляшко добавил, что карантинные мероприятия в настоящее время являются единственным способом сдерживания развития заболевания.

Напомним, ранее сообщалось о том, что наибольшего распространения коронавируса COVID-19 следует ожидать во время эпидсезона гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, который в Украине проходит с октября по май.

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По его словам, на сегодняшний день Украина - на 34-м месте в мировом рейтинге по количеству выявленных случаев COVID-19 (на 8-м в Европе), на 38-м - по смертности от коронавирусной болезни (на 15-м в Европе) и на 86-м - по количеству случаев заболевания на 1 млн населения (на 37-м в Европе).

В Украине COVID-19 заболели уже 71 тыс. 056 человек. При этом умерли - 1 тыс. 709, выздоровели - 39 тыс. 308. Количество активных больных по состоянию на утро 1 августа составило 30 тыс. 039 человек.