Минздрав обновил список "зеленой" и "красной" зон - куда можно полететь

Минздрав обновил список красной зоны / pixabay.com

Сегодня в Минздраве обновили перечень стран "зеленой" и "красной" зон в связи с пандемией COVID-19.

Как говорится в сообщении Минздрава, по состоянию на 7 августа "красный" список Украины расширен до 105 стран. В эту зону вернулись Польша, Нидерланды, Греция.

В частности, в "зеленый" список вернулись Австрия, Грузия, Литва, Словакия, Канада. Отметим, граждане, которые возвращаются из стран "зеленой" зоны, не требуют прохождения двухнедельной самоизоляции.

В то же время по прибытию на территорию Украины из Бразилии, Бахрейна, Мальдив, Израиля, США, Панамы и других государств "красной" зоны 14-дневная изоляция или тест на COVID-19 являются обязательными.

Коронавирус в Украине

Как писал Главред, на территории Украины количество заболеваний COVID-19 может возрасти до более 2 тысяч прецедентов ежедневно. В таком случае показатель смертности составит 40-50 человек в день. Об этом рассказали в пресс-службе президента Владимира Зеленского в ходе совещания в рамках противодействия коронавирусной угрозе.

Напомним, согласно данным на утро, 10 августа, коронавирусной инфекцией за последние сутки заразились еще 1008 украинцев. Всего на территории страны зафиксировано 81 957 прецедентов заболевания COVID-19.