Ляшко сообщил, когда ждать открытия метрополитена

Минздрав озвучил сроки запуска метрополитена / УНИАН

Карантин в Украине ослабят уже с завтрашнего дня - заработают летние площадки кафе, ресторанов, а также стоматологические кабинеты и адвокаты. А метрополитен в городах Украины заработает еще не скоро.

Как сообщил заместитель министра здравоохранения и главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко в интервью РБК-Украина, метро запустят только тогда, когда эпидемия коронавируса окончательно пойдет на спад.

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По словам Ляшко, открытие украинских метрополитенов планируется на четвертом этапе ослабления карантина в Украине.

"Метро мы предполагали открыть на четвертом этапе, когда в течение 10 дней подряд количество новых не связанных между собой случаев заболевания будет меньше чем 5 на область. Поскольку мы говорим о метро, то это город Киев, Харьков и Днепр", - заявил Ляшко.

Главный санврач отметил, что принятие решения об открытии метро будет целиком зависеть от эпидемической ситуации в стране.

"Если говорить о 5 не связанных случаях, то понятно, что в таком случае эпидемия окончательно идет на спад. Посмотрим, как получится, сможем ли мы так долго не открывать метро с экономической точки зрения. Опять же, это будет вопросом дискуссии и отслеживания количества случаев, готовности системы здравоохранения их принимать", - добавил он.

Карантин в Украине

Ранее заместитель министра здравоохранения и главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что масочный режим в Украине может завершиться к концу лета в случае снижения количества новых случаев заражения китайским коронавирусом.

Напомним, ранее сообщалось, карантин в Украине с 11 мая начнут ослаблять, но ранее представленный Кабмином план выхода из него будет пересмотрен, заявил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.