В Укрзализныце придумали, как измерять температуру на вокзалах Киева

Укрзализныця придумала, как измерять температуру на вокзалах Киева / УНИАН

Коронавирус в Украине никак не отступает - каждые день фиксируют большое число заболевших. В связи с этим Укрзализныця решила установить на вокзалах столицы инфракрасные системы скрининга температуры лица.

Об этом сообщает пресс-служба компании в среду, 8 июля.

"Укрзализныця установит на вокзалах станции Киев-Пассажирский современные инфракрасные системы скрининга температуры лица. Они позволяют измерять температуру со скоростью до 120 посетителей в минуту", - сказано в сообщении.

Две системы будут установлены на Центральном вокзале столицы и одна - на Южном.

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"Сейчас вокзалы станции Киев-Пассажирский ежесуточно принимают наибольший пассажиропоток. Системы автоматического скрининга температуры позволят быстро измерить температуру, не создавая скопления людей на входах в вокзалы. Это значительно уменьшит вероятность распространения инфекционных заболеваний и поможет быстро выявить потенциально больных", - сказал и.о. главы правления компании Иван Юрик.

Пассажиров с подозрением на заболевание допускать на объект не будут - охрана будет рекомендовать им обратиться в медпункт вокзала. Новые системы способны измерять одновременно температуру людей, которые находятся друг от друга на социальной дистанции - от 1 до 5 м.

Теперь Укрзализныця проводит закупку нужного оборудования через систему Prozorro. Первую такую ​​систему планируется установить в ближайшие недели.

Как писал Главред, Укрзализныця уже запустила в продажу билеты на поезда дальнего следования по шести направлениям. На этой неделе начнут ходить поезда до Херсона, Бердянска и Новоалексеевки.

Напомним, с 24 июня Укрзализныця восстановила железнодорожное сообщение со Львовом.