Глава Всеукраинской рады церквей умер от Covid-19

Василий Райчинец / Фото: Слово о слове

В больнице Ужгорода Закарпатской области 4 июля в возрасте 67 лет умер старший епископ Украинской Евангельской Церкви, председательствующий Всеукраинской рады церквей и религиозных организаций Василий Райчинец.

"Причина смерти - подтвержденное заболевание коронавирусом. Выражаем искренние соболезнования родным и церкви, которой Василий Федорович посвятил большую часть своей жизни", - сообщил в Facebook пастор Анатолий Якобчук в Facebook.

Однако позже Якобчук удалили сообщение о том, что Райчинец умер от Covid-19. Официальная причина смерти пока не озвучена.

Слова соболезнования написал митрополит Епифаний на странице в Facebook.

"С глубокой скорбью сегодня узнал о том, что завершил земную жизнь и отошел к вечности старший епископ Украинской Евангельской Церкви Василий Федорович Райчинец, который последние полгода также был очередным председательствующим Всеукраинской рады церквей и религиозных организаций. Выражаю соболезнования семье умершего, общине, всем, кто разделяет боль утраты", - отметил глава ПЦУ.

Известно, что Райчинец был женат, семья воспитывала шестерых детей. В 2008 году получил орден князя Ярослава Мудрого V степени. С 2010 года он был президентом Международной Ассамблеи Христиан Веры Евангельской.

Как ранее сообщалось, за последнюю неделю в Украине статистика по заболеваемости коронавирусом демонстрирует положительную динамику, при этом статистические данные оказываются значительно лучшими, чем прогнозные сценарии вторую неделю подряд.

Напомним, в Украине могут закрыть курорты для отдыхающих, заявил министр здравоохранения Максим Степанов.