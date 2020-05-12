Вторая волна COVID-19 в Украине: в Минздраве анонсировали массовую вакцинацию

Украинцев ожидает массовая вакцинация от коронавируса / Фото: zt-rada.gov.ua

В рамках подготовки ко второй волне коронавирусной инфекции СOVID-19, которая может произойти в Украине уже осенью, Минздрав намерен предотвратить вспышку гриппоподобных заболеваний и коронавируса путем массовой вакцинации. Прививки планируют делать в июле-сентябре. С таким заявление выступил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

По его словам, данная профилактическая мера должна поспособствовать минимизации заболевания инфекционными болезнями в ближайшем будущем.

"Ко второй волне мы готовимся по такому принципу. Мы хотим исключить сочетание двух похожих инфекционных заболеваний, которые передаются одинаковыми путями и могут одновременно привести к значительной вспышке инфекционных болезней, заполнить наши инфекционные отделения и вызвать большое количество пневмоний. Это гриппоподобные заболевания и коронавирус. Для того, чтобы исключить такие вспышки осенью нам надо готовиться к массовой вакцинации против гриппа в этом году", - сказал Ляшко.

Как утверждает санврач, на данный момент вакцины нет, однако как только она появится – предположительно, в июле, августе, сентябре – государство планирует осуществить массовую вакцинацию украинцев.

"В данный конкретный период времени мы еще не можем вакцинироваться, потому что вакцины нет. Рассчитываем на июль, август, сентябрь. Как только появится вакцина, нужно массово прививаться против гриппа", - подчеркнул Виктор Ляшко.

Напомним, по состоянию на утро 12 мая в Украине установлено 16 023 прецедента заражения китайской коронавирусной инфекцией. За последние сутки COVID-19 заразились еще 375 украинцев.

Ранее глава правительства Денис Шмыгаль заявил, что сейчас Украина находится на пике заболеваемости. По этой причине карантин будет продлен и после 22 мая.