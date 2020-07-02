Истерически кричала и покусала санитарку: в Николаеве случился скандал из-за COVID-19

Ребенка с COVID-19 не госпитализировали до тех пор, пока не уговорили ее мать / УНИАН

В Николаеве у женщины произошел нервный срыв на фоне заражения коронавирусной инфекцией ее дочери. Ребенка привезли в больницу на скорой помощи, однако ее мать отказалась от госпитализации и устроила истерику.

Об этом сообщает местное издание Преступности нет.

По словам исполняющей обязанности главврача областной инфекционной больницы Светланы Федоровой, скорая помощь привезла 9-летнюю девочку с коронавирусом. Врачи рекомендовали положить ребенка в больницу, однако мать отказалась от госпитализации ребенка, после чего напала на санитарку и увезла девочку домой. Позже ребенка еще раз привезли в больницу.

"Приезжал ребенок с мамой, мама отказалась (госпитализировать ребенка ), истерически кричала, кидалась на персонал, санитарку покусала, но удалось уговорить маму, ее второй раз привезли, ребенку стало хуже, девочку госпитализировали", – сообщила прессе Федорова.Читайте такжеПоявление коллективного иммунитета к коронавирусу: эксперт дала неожиданный прогноз

В полиции Николаевской области заявили, что мать хотела лечь в больницу вместе с ребенком, однако ей в этом отказали. После того как она уехала домой с больной дочерью, к ней прибыли полицейские и семейный врач, которым удалось уговорить женщину на госпитализацию ребенка.

Состояние девочки оценивается как стабильно тяжелое.

Напомним, по состоянию на 2 июля, в Украине диагностировано 45 887 случаев заражения COVID-19. За прошедшие сутки коронавирусом заразились 889 украинцев.