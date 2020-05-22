Под Киевом зафиксирована новая вспышка СOVID-19 – подробности

В пансионате для пожилых людей 8 человек заболели коронавирусом / УНИАН

В селе Зазимье Киевской области в пансионате для пенсионеров произошла вспышка коронавирусной инфекции. Подтверждено 8 прецедентов заражения СOVID-19. Об этом рассказали в Офисе омбудсмена в Украине.

Всего в пансионате пребывают 19 людей преклонного возраста и четыре человека из персонала. Сейчас пансионат закрыли для посещения родственниками.

"По состоянию на 22 мая в учреждении находятся 19 подопечных и 4 человека из персонала, подтверждены 8 случаев инфекционного заболевания. Пансионат закрыт для посетителей. В течение 36 суток персонал бессменно работает в условиях изоляции", - отмечается в сообщении.

Руководитель заведения Богдан Даниленко заявил, что пансионату нужны инструкции от властей с четким алгоритмом дальнейших действий.

Подчеркивается, что масками и дезинфицирующими средствами учреждение обеспечено, однако наблюдается дефицит защитных костюмов для персонала.

Напомним, 22 мая Минздрав опубликовал список областей, которым по причине неудовлетворительной эпидемиологической ситуации не рекомендуют переходить ко второму этапу смягчения антикоронавирусных мероприятий. Среди них – Киев и Киевская область.

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