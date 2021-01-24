"Коррумпированный Трамп": пранкеры выудили у знаменитости откровения о Зеленском

Встреча Владимира Зеленского с Эштоном Кутчером / facebook.com/zelenskiy95

Знаменитый голливудский актер Эштон Кутчер поговорил с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вованом) и Алексеем Столяровым (Лексусом).

Вместе со своей подругой пранкеры позвонили Кутчеру от имени шведской эко-активистки Греты Тунберг, а запись разговора доступна на YouTube.

Актеру сказали, что Тунберг якобы собирается с визитом в Украину для встречи с Зеленсим и попросили охарактеризовать президента Украины.

"Знаете, мне показалось, он вполне заслуживает доверия. Моя жена знает его где-то лет десять. Мы с ним очень хорошо пообщались. Когда я с ним встретился, у него в приоритете была информация о том, что делал Дональд Трамп в качестве "услуги за услугу" (скандал с публикацией телефонного разговора Трампа и Зеленского, - ред.)", - подчеркнул актер.

При этом он отметил, что Зеленский посчитал действия Трампа очень странными и весьма коррумпированными.

"И я с этим согласился. Мне он (Зеленский, - ред.) показался хорошим человеком, и он на правильной стороне истории", - рассказал о Зеленском Кутчер.

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