"Страна в очень хороших руках": Эштон Кутчер похвалил Зеленского

Эштон Кутчер положительно высказался о Зеленском / Фото: Владимир Зеленский / Facebook

Голливудский актер Эштон Кутчер, который посетил форум YES в Киеве вместе со своей женой, актрисой украинского происхождения Милой Кунис, поделился положительными впечатлениями после встречи с президентом Владимиром Зеленским и его супругой Еленой.

"Думаю, что эта страна в очень хороших руках с новым президентом. И люди почувствуют, что инвестировать в украинские компании — это безопасно", - цитирует актера Громадське ТБ.

По мнению Кутчера, Зеленский умный, перспективный и преданный Украине глава государства, который будет защищать интересы своей страны.

Актер убежден, что Украина способна в технологическом плане повторить успех Эстонии, поскольку в ней живут талантливые граждане. Он считает, что IT-сфера будет интенсивно развиваться, однако важно побороть хакеров, которые остаются безнаказанными.

Как утверждает Кутчер, Украине необходимо создать инфраструктуру для развития технологий, которая будет защищена законодательно, и поможет эффективно управлять государством.

Американський актор Ештон Катчер на конференції YES: Я думаю, що ця країна в дуже хороших руках з новим президентом. І люди відчують, що інвестувати в українські компанії — це безпечно @aplusk#YESUkraine2019pic.twitter.com/DOKth0xeTG — hromadske (@HromadskeUA) September 14, 2019

Напомним, бывший глава Польши Александр Квасьневский, выступая на форуме YES в Киеве, рекомендовал президенту Владимиру Зеленскому ограничить свое стремление к неограниченным полномочиям.