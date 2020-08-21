"Красная" зона карантина: Укрзализныця закрыла продажу билетов с четырех станций

На "закрытых" станциях можно будет сделать только высадку пассажиров.
Акционерная компания Укрзализныця с 24 августа закроет продажу билетов с четырех станций.
В связи с ужесточением карантинных мер продажа билетов со станций Коломыя, Острог, Черновцы, Радивилов осуществляться не будет, передает пресс-служба УЗ.
Отмечается, что ограничение принято по решению Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.
В то же время на указанных станциях можно будет сделать только высадку пассажиров.
Со станций Самбор, Дубно и Клевань не будут продаваться проездные документы на поезда:
- №702/701 Львов — Черновцы;
- №136/135 Черновцы — Одесса;
- №7/8 Киев — Черновцы;
- №117/118 Киев — Черновцы;
- №98/97 Ковель — Киев;
- №46/45 Ужгород — Лисичанск;
- №88/87 Ковель — Новоалексеевка;
- №122/121 Николаев — Ровно;
- №232/231 Геническ — Ивано-Франковск.
Также изменится маршрут следования поездов из и в Черновцы:
- №8/7 Снятин - Киев (вместо Черновцы — Киев);
- №118/117 Новоселица - Киев (вместо Черновцы — Киев);
- №136/135 Снятин - Одесса (вместо Черновцы — Одесса);
- №702/701 Снятин - Львов (вместо Черновцы - Львов).
В пресс-службе УЗ добавили, что пассажиры, которые откажутся от поездки из-за закрытия этих станций для посадки, смогут вернуть билеты в железнодорожные кассы или через интернет и получить 100% возмещения их стоимости.
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Напомним, в начале августа поезда Укрзализныци вообще не останавливались в "красной" зоне карантина.
Позднее в Кабмине пошли на попятную с карантином. Пассажирским поездам Укрзализныци разрешили останавливаться в "красной зоне" для высадки пассажиров, но посадка на этих остановках запрещена.