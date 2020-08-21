"Красная" зона карантина: Укрзализныця закрыла продажу билетов с четырех станций

УЗ закроет продажу билетов с четырех станций. / УНИАН

Акционерная компания Укрзализныця с 24 августа закроет продажу билетов с четырех станций.

В связи с ужесточением карантинных мер продажа билетов со станций Коломыя, Острог, Черновцы, Радивилов осуществляться не будет, передает пресс-служба УЗ.

Отмечается, что ограничение принято по решению Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

В то же время на указанных станциях можно будет сделать только высадку пассажиров.

Со станций Самбор, Дубно и Клевань не будут продаваться проездные документы на поезда:

№702/701 Львов — Черновцы;

№136/135 Черновцы — Одесса;

№7/8 Киев — Черновцы;

№117/118 Киев — Черновцы;

№98/97 Ковель — Киев;

№46/45 Ужгород — Лисичанск;

№88/87 Ковель — Новоалексеевка;

№122/121 Николаев — Ровно;

№232/231 Геническ — Ивано-Франковск.

Также изменится маршрут следования поездов из и в Черновцы:

№8/7 Снятин - Киев (вместо Черновцы — Киев);

№118/117 Новоселица - Киев (вместо Черновцы — Киев);

№136/135 Снятин - Одесса (вместо Черновцы — Одесса);

№702/701 Снятин - Львов (вместо Черновцы - Львов).

В пресс-службе УЗ добавили, что пассажиры, которые откажутся от поездки из-за закрытия этих станций для посадки, смогут вернуть билеты в железнодорожные кассы или через интернет и получить 100% возмещения их стоимости.

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Напомним, в начале августа поезда Укрзализныци вообще не останавливались в "красной" зоне карантина.

Позднее в Кабмине пошли на попятную с карантином. Пассажирским поездам Укрзализныци разрешили останавливаться в "красной зоне" для высадки пассажиров, но посадка на этих остановках запрещена.