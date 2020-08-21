УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Красная" зона карантина: Укрзализныця закрыла продажу билетов с четырех станций

21 августа 2020, 14:58

На "закрытых" станциях можно будет сделать только высадку пассажиров.

УЗ,поезд
УЗ закроет продажу билетов с четырех станций. / УНИАН

Акционерная компания Укрзализныця с 24 августа закроет продажу билетов с четырех станций.

В связи с ужесточением карантинных мер продажа билетов со станций Коломыя, Острог, Черновцы, Радивилов осуществляться не будет, передает пресс-служба УЗ.

Отмечается, что ограничение принято по решению Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

В то же время на указанных станциях можно будет сделать только высадку пассажиров.

Со станций Самбор, Дубно и Клевань не будут продаваться проездные документы на поезда:

  • №702/701 Львов — Черновцы;
  • №136/135 Черновцы — Одесса;
  • №7/8 Киев — Черновцы;
  • №117/118 Киев — Черновцы;
  • №98/97 Ковель — Киев;
  • №46/45 Ужгород — Лисичанск;
  • №88/87 Ковель — Новоалексеевка;
  • №122/121 Николаев — Ровно;
  • №232/231 Геническ — Ивано-Франковск.

Также изменится маршрут следования поездов из и в Черновцы:

  • №8/7 Снятин - Киев (вместо Черновцы — Киев);
  • №118/117 Новоселица - Киев (вместо Черновцы — Киев);
  • №136/135 Снятин - Одесса (вместо Черновцы — Одесса);
  • №702/701 Снятин - Львов (вместо Черновцы - Львов).

В пресс-службе УЗ добавили, что пассажиры, которые откажутся от поездки из-за закрытия этих станций для посадки, смогут вернуть билеты в железнодорожные кассы или через интернет и получить 100% возмещения их стоимости.

Читайте такжеУжесточение карантина: в Минздраве назвали города и районы из "красной" зоны

Напомним, в начале августа поезда Укрзализныци вообще не останавливались в "красной" зоне карантина.

Позднее в Кабмине пошли на попятную с карантином. Пассажирским поездам Укрзализныци разрешили останавливаться в "красной зоне" для высадки пассажиров, но посадка на этих остановках запрещена.

карантин карантин в Украине Укрзализныця коронавирус в Украине поезда
Сейчас вы просматриваете новость «"Красная" зона карантина: Укрзализныця закрыла продажу билетов с четырех станций». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

16:02
"Отсечь область": Лукашенко припугнул Беларусь опасностью со стороны Запада
15:58
Украина разделилась пополам в вопросе "особого статуса" Донбассу: новый опрос Видео
15:56
Стало известно, какое химическое вещество нашли в организме Навального Видео
15:42
Градусы взмоют, как флаги: на Украину надвигается новая волна жары Видео
15:34
"Держат нас за идиотов": лечащий врач Навального оценила диагноз омских медиков Видео
15:25
Netflix опубликовали новое видео про Академию Спэрроу Видео
14:58
"Красная" зона карантина: Укрзализныця закрыла продажу билетов с четырех станций Видео
14:49
Похудение и выносливость: что нужно знать об изматывающем упражнении Берпи Видео
14:39
Ужесточение карантина: в Минздраве назвали города и районы из "красной" зоны
14:34
Жена Навального выдвинула требование к Путину Видео
14:25
Белый Танец: Оля Полякова записала песню, которую вживую споет на концерте 1+1 Видео
14:23
Гороскоп всех знаков Зодиака на 22 августа: разрыв связей и покровительство планеты Видео
14:04
Украина заморозила безвиз с Беларусью: как теперь въезжать в страну Видео
13:53
Преемник Холодницкого: СМИ назвали имя и.о. главы САП Видео
13:52
Лукашенко обвинил США в подготовке "заварушки" в Беларуси Видео
13:51
На что обращают внимание мужчины в отношениях: топ-10 Видео
13:37
Назван основной диагноз Навального Видео
13:24
Тихановская назвала главное условие возвращения в Беларусь Видео
13:17
В Киеве установили первый уровень опасности: что запретили жителям Видео
13:16
"Состояние изменилось": главврач объяснил, почему Навального нельзя забирать из больницы Видео
13:09
Электоральные настроения украинцев опять изменились: свежий рейтинг партий Видео
13:07
Остеохондроз: симптомы, причины, лечение Видео
12:34
Названы манипуляторы среди женщин по знаку Зодиака
12:33
Dzidzio презентовал исполнение Гимна Украины с духовым оркестром перед Днем Независимости Видео
12:27
Коронавирус в Украине и мире 21 августа: за сутки заразились 283 тысячи человек Видео
12:22
Редизайн Facebook – как перейти на старый дизайн
12:17
Холодницкий досрочно ушел в отставку Видео
12:06
У Михаила Ефремова обнаружили расстройство личности и алкоголизм
11:58
Базилик: невероятные преимущества для здоровья Видео
11:57
"Политическое убийство в прямом эфире": жизнью Навального могут пожертвовать - писатель Видео
11:34
Когда боишься потерять: как привязать к себе человека, и зачем это нужно
11:30
Соратник Навального объяснил, почему оппозиционера не позволяют забрать из больницы Видео
11:27
"Умеренно стабильный сценарий": Шмыгаль дал прогноз курса доллара до конца года
11:20
"COVID-19 – зараза": Зеленский рассказал о болезни сына Видео
11:13
Снежана Егорова публично оскорбила украинских солдат и назвала их "наркоманами" Видео
11:06
Специалисты указали на молоко, которое снижает уровень холестерина Видео
11:02
Почему Запад так сильно хочет побороть коррупцию в Украине мнение
10:55
Десятилетие Apple iPad: когда появился и как менялся легендарный планшет новости компании
10:50
В Минздраве объяснили, грозит ли Украине усиление карантина Видео
10:43
Суперконцерт и долгожданная премьера: что смотреть на День Независимости на 1+1 Видео
10:30
"Отравление Навального": политолог назвал возможные цели Видео
10:18
Гороскоп всех знаков Зодиака на 21 августа: повышение, подарки судьбы и личное счастье Видео
09:55
Главврач сказал, найден ли в организме Навального яд Видео
09:51
"Победим режим вместе": Тихановская призвала рабочих к забастовкам Видео
09:42
У Ефремова случился приступ, к нему вызвали "скорую"
09:40
Почему белорусов не получится отговорить от "Гэть Лукашенко!" мнение
09:15
"Опасен для окружающих": СМИ узнали о яде в организме Навального Видео
08:54
Коронавирус в Украине пересек "красную линию" в 100 тысяч человек Видео
08:49
"Отравление Навального": реакция Трампа и новые сведения о состоянии оппозиционера Видео
08:44
Пленки Деркача - маленький винтик в большой игре Трампа мнение
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять