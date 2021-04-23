Кравчук назвал главное условие для встречи Зеленского с Путиным

Леонид Кравчук / УНИАН

Первый президент независимой Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук прокомментировал перспетивы встречи президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина.

Как подчеркнул он в эфире 4 канала, встреча лидеров двух стран может пройти только в нейтральной стране.

Кравчук уверен в том, что Зеленский не поедет в Россию договариваться с президентом страны-агрессора.

"Если у Путина возникает идея переговоров глобального масштаба относительно отношений России и Украины, то это может быть только нейтральная страна. Ну, скажем, Финляндия или Швейцария, но ни в коем случае это не может быть Россия", - заявил Кравчук.

По его мнению, предложение Путина, чтобы Зеленский приехал в Москву можно расценить как желание хозяина Кремля, "чтобы ему кланялись и просили прекратить войну".

В то же время Кравчук не исключил, что встреча может состояться и оккупированном Донецке или Луганске, ведь Зеленский ранее предлагал провести переговоры в любой точке Донбасса.

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Ранее посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук заявил о том, что Украина предложила премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху стать посредником на переговорах с Россией.

Переговоры Зеленского с Путиным: