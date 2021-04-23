Кравчук назвал главное условие для встречи Зеленского с Путиным

Владимир Зеленский не поедет в РФ договариваться с президентом страны-агрессора, уверен Леонид Кравчук.
Первый президент независимой Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук прокомментировал перспетивы встречи президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина.
Как подчеркнул он в эфире 4 канала, встреча лидеров двух стран может пройти только в нейтральной стране.
Кравчук уверен в том, что Зеленский не поедет в Россию договариваться с президентом страны-агрессора.
"Если у Путина возникает идея переговоров глобального масштаба относительно отношений России и Украины, то это может быть только нейтральная страна. Ну, скажем, Финляндия или Швейцария, но ни в коем случае это не может быть Россия", - заявил Кравчук.
По его мнению, предложение Путина, чтобы Зеленский приехал в Москву можно расценить как желание хозяина Кремля, "чтобы ему кланялись и просили прекратить войну".
В то же время Кравчук не исключил, что встреча может состояться и оккупированном Донецке или Луганске, ведь Зеленский ранее предлагал провести переговоры в любой точке Донбасса.
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Ранее посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук заявил о том, что Украина предложила премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху стать посредником на переговорах с Россией.
Переговоры Зеленского с Путиным:
- Пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что глава РФ точно не будет обсуждать с украинским коллегой Владимиром Зеленским вопрос Крыма.
- Ранее президент Владимир Зеленский обратился к Владимиру Путину на русском языке и предложил провести встречу в любой точке Донецкой и Луганской областей, где продолжают идти боевые действия.
- Президент России ответил Зеленскому на предложение встретиться на Донбассе и пригласил в Москву.
- В Офисе президента Украины рассказали о том, что после того, как в зоне российско-украинского конфликта на Донбассе произошло резкое обострение, президентская администрация отправила запрос на переговоры с лидерами нормандской четверки. Впрочем, Путин отказался от дискуссии с Зеленским.
- Зеленский 16 апреля по итогам переговоров с президентом Франции Макроном и канцлером ФРГ Меркель заявил, что он планировал поговорить и с главой РФ, однако Путин решил не участвовать в дискуссии по Донбассу.