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Кравчук назвал главное условие для встречи Зеленского с Путиным

23 апреля 2021, 13:53
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Владимир Зеленский не поедет в РФ договариваться с президентом страны-агрессора, уверен Леонид Кравчук.

Кравчук сказал, где могут встретиться Зеленский и Путин
Леонид Кравчук / УНИАН

Первый президент независимой Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук прокомментировал перспетивы встречи президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина.

Как подчеркнул он в эфире 4 канала, встреча лидеров двух стран может пройти только в нейтральной стране.

Кравчук уверен в том, что Зеленский не поедет в Россию договариваться с президентом страны-агрессора.

"Если у Путина возникает идея переговоров глобального масштаба относительно отношений России и Украины, то это может быть только нейтральная страна. Ну, скажем, Финляндия или Швейцария, но ни в коем случае это не может быть Россия", - заявил Кравчук.

По его мнению, предложение Путина, чтобы Зеленский приехал в Москву можно расценить как желание хозяина Кремля, "чтобы ему кланялись и просили прекратить войну".

В то же время Кравчук не исключил, что встреча может состояться и оккупированном Донецке или Луганске, ведь Зеленский ранее предлагал провести переговоры в любой точке Донбасса.

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Ранее посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук заявил о том, что Украина предложила премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху стать посредником на переговорах с Россией.

Переговоры Зеленского с Путиным:

  • Пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что глава РФ точно не будет обсуждать с украинским коллегой Владимиром Зеленским вопрос Крыма.
  • Ранее президент Владимир Зеленский обратился к Владимиру Путину на русском языке и предложил провести встречу в любой точке Донецкой и Луганской областей, где продолжают идти боевые действия.
  • Президент России ответил Зеленскому на предложение встретиться на Донбассе и пригласил в Москву.
  • В Офисе президента Украины рассказали о том, что после того, как в зоне российско-украинского конфликта на Донбассе произошло резкое обострение, президентская администрация отправила запрос на переговоры с лидерами нормандской четверки. Впрочем, Путин отказался от дискуссии с Зеленским.
  • Зеленский 16 апреля по итогам переговоров с президентом Франции Макроном и канцлером ФРГ Меркель заявил, что он планировал поговорить и с главой РФ, однако Путин решил не участвовать в дискуссии по Донбассу.
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