Креминь припугнул нарушителей языкового закона "черными списками"

В Украине вступили в силу нормы закона об обслуживании на украинском языке / УНИАН

Уполномоченный правительства Украины по вопросам защиты государственного языка Тарас Креминь рассказал о том, какое наказание ждет нарушителей закона о функционировании украинского языка как государственного, который вступил в силу 16 января 2021 года.

Как подчеркнул он в комментарии Апострофу, на первом этапе нарушителей закона ждут предупреждения и рекомендации для исправления.

"Штрафы налагаются на злостных нарушителей языкового закона. Если в течение года будет зафиксировано с помощью аудио- или видео средств несколько таких нарушений, то мы формируем не просто предупреждение, а протокол и выносим его в виде штрафов", - предупредил уполномоченный по вопросам защиты госязыка.

Он также не исключил обнародование данных о тех, кто будет систематически нарушать языковой закон.

"Я за то, чтобы на официальных страницах государственных учреждений публиковать списки злостных неисполнителей языкового закона", - говорит Креминь.

Читайте такжеЯзыковой закон: кого и как сильно будут штрафовать за нарушенияОн напомнил, что отныне по умолчанию первым при обслуживании должен быть государственный язык, при этом по просьбе клиента возможен переход на другой язык.

"На нашем сайте есть форма для жалобы. (…) В течение 30 дней мы фиксируем ситуацию, выясняем ее и отправляем рекомендации для ее исправления. Если продолжаются системные нарушения, то мы говорим о штрафах, выносим постановление, которое может быть обжаловано в суде. Штрафы составят от 5100 до 6800 грн.", - добавил Креминь.

Закон об обслуживании на украинском языке: что нужно знать