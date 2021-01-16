УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Креминь припугнул нарушителей языкового закона "черными списками"

16 января 2021, 11:59
Прослушать новость
Остановить

Отныне по умолчанию первым при обслуживании должен быть государственный язык.

мова
В Украине вступили в силу нормы закона об обслуживании на украинском языке / УНИАН

Уполномоченный правительства Украины по вопросам защиты государственного языка Тарас Креминь рассказал о том, какое наказание ждет нарушителей закона о функционировании украинского языка как государственного, который вступил в силу 16 января 2021 года.

Как подчеркнул он в комментарии Апострофу, на первом этапе нарушителей закона ждут предупреждения и рекомендации для исправления.

"Штрафы налагаются на злостных нарушителей языкового закона. Если в течение года будет зафиксировано с помощью аудио- или видео средств несколько таких нарушений, то мы формируем не просто предупреждение, а протокол и выносим его в виде штрафов", - предупредил уполномоченный по вопросам защиты госязыка.

Он также не исключил обнародование данных о тех, кто будет систематически нарушать языковой закон.

"Я за то, чтобы на официальных страницах государственных учреждений публиковать списки злостных неисполнителей языкового закона", - говорит Креминь.

Читайте такжеЯзыковой закон: кого и как сильно будут штрафовать за нарушенияОн напомнил, что отныне по умолчанию первым при обслуживании должен быть государственный язык, при этом по просьбе клиента возможен переход на другой язык.

"На нашем сайте есть форма для жалобы. (…) В течение 30 дней мы фиксируем ситуацию, выясняем ее и отправляем рекомендации для ее исправления. Если продолжаются системные нарушения, то мы говорим о штрафах, выносим постановление, которое может быть обжаловано в суде. Штрафы составят от 5100 до 6800 грн.", - добавил Креминь.

Закон об обслуживании на украинском языке: что нужно знать

  • В Украине вступили в силу нормы закона об обслуживании потребителей на украинском языке.
  • Все предоставители услуг, независимо от формы собственности, должны обслуживать потребителей и предоставлять информацию о товарах и услугах на украинском языке.
  • По просьбе клиента его обслуживание может осуществляться на другом, приемлемом для сторон языке.
  • Закон регламентирует особенности использования украинского языка при маркировке продукции. В частности, информация о продукции предоставляется на украинском языке. Если информация о товаре предоставляется на других языках, объем информации на украинском языке не может быть меньше.
  • В случае нарушения данного закона предусматривается ответственность для бизнеса. При первом нарушении предприятие получит предупреждение и 30 дней на устранение нарушений. За повторное в течение года нарушение требований уполномоченный по защите украинского языка может наложить штраф в размере от 5,1 тыс. до 6,8 тыс. грн.
  • Верховная Рада 25 апреля 2019 года приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", статьи которого вводятся поэтапно.
штрафы языковой закон Тарас Креминь новости Украины языковой омбудсмен
Сейчас вы просматриваете новость «Креминь припугнул нарушителей языкового закона "черными списками"». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Учеников ждет "сюрприз": в Украине исчезнет старшая школаУчеников ждет "сюрприз": в Украине исчезнет старшая школа "Ты животное, бл*дь": Ярош в самолете набросился с матом на Порошенко"Ты животное, бл*дь": Ярош в самолете набросился с матом на Порошенко В ВСУ разгорелся секс-скандал: появилась жесткая реакция ХомчакаВ ВСУ разгорелся секс-скандал: появилась жесткая реакция Хомчака Очередной удар по платежкам: в Украине отменили ряд льгот на электроэнергиюОчередной удар по платежкам: в Украине отменили ряд льгот на электроэнергию "Чмо с педер*стическими наклонностями": Добкин влип в скандал в прямом эфире"Чмо с педер*стическими наклонностями": Добкин влип в скандал в прямом эфире
Следующий материал

Последние новости

12:38
"Что вы ему покажете?": в Житомире ответили пригласившему в гости Маска Зеленскому
12:35
В Германии ХДС избрал преемника Меркель
12:07
"Дикая вещь в современной Европе": как в обществе отреагировали на украинизацию сферы услуг
11:59
Креминь припугнул нарушителей языкового закона "черными списками" Видео
11:52
Гороскоп на 16 января для всех: приумножение денег, доходное открытие и отказ от наслаждений Видео
Реклама
11:31
Врач раскрыла схему, по которой от COVID-19 лечатся инфекционисты Видео
11:29
"ВСУ – это преступники": соратница Януковича опозорилась заявлением в прямом эфире Видео
11:04
Как правильно дезинфицировать градусник: практические способы Видео
10:54
Джинсы-сигареты и белые джинсы клеш возвращаются в моду на весну-лето 2021 Фото Видео
10:38
В Китае мороженое с сухим молоком из Украины оказалось заражено коронавирусом - СМИ
10:36
Гороскоп на 17 января 2021 года: новое место, перекройка себя и полоса препятствий Видео
10:32
Закон о языке заработал в сфере обслуживания: языковой омбудсмен предупредил, кому грозит наказание Видео
10:20
Почему от сокращения Зеленского будет больше пользы, чем от сокращения депутатов мнение
09:47
Более -20: Киевщину предупредили о "морозном ударе" Видео
09:40
Зачем нужно ламинирование ресниц и как долго держится эффект Видео
09:35
Над Трампом смилостивились: в Facebook и Instagram разблокировали страницы президента США Видео
09:15
Исчезновение старшей школы в Украине: что и когда изменится
09:05
Возобновление поставок газа из РФ в Украину: эксперт объяснил, почему нужен Газпром
08:48
Все услуги – только на украинском языке: сфера обслуживания перешла на новые правила Видео
08:27
Украине не хватает тысяч мегаватт электроэнергии – Витренко
Реклама
08:23
Недолокдаун показал всю степень тупости недовласти мнение
08:20
Коронавирус в Украине 16 января – за сутки выявили почти 8 тысяч случаев заражения Видео
07:25
Злой Трамп хотел штурмовать Капитолий с митингующими - СМИ Видео
07:15
"Богиня": украинская теннисистка свела с ума сексуальными формами
06:55
Украинцы попали вдвойне: что не так с новыми тарифами и планом Витренко мнение
06:30
Прижмет сердце и голову: как долго будут атаковать магнитные бури на Крещение Видео
06:02
Навальному выгодно, чтобы его арестовали в России – эксперт Видео
05:27
Крах карьеры Трампа: эксперт раскрыл планы врагов президента США Видео
05:03
Эксперт объяснил, почему Трампа забанили в соцсетях Видео
04:22
Дочь Ренаты Литвиновой публично обнажилась на откровенном фото
03:50
Эксперт объяснил, можно ли объявить импичмент Трампу после завершения его каденции Видео
03:01
В Steam началась распродажа культовой серии шутеров Far Cry – скидки до 80% Видео
02:14
Быстрый и вкусный сырный суп с грибами и курицей – пошаговый рецепт Видео
00:55
Ученые рассказали, какой природный антисептик лучше остальных Видео
00:19
Масленица 2021 – когда начнется и как ее праздновать по дням Видео
15 января, пятница
23:57
Коронавирус в Украине активизировался: число диагнозов превысило 8 тыс. Видео
23:31
В WhatsApp на фоне бегства пользователей приняли неожиданное решение
23:28
Минздрав оценил погрешность COVID-тестов на антиген Видео
23:10
В моде волшебный сиреневый френч и лиловый маникюр Фото Видео
22:57
От экстремальных морозов до оттепели: синоптик дал неожиданный прогноз до февраля Видео
Реклама
22:54
ВОЗ решительно призвала отказаться от "вакционализма"
22:44
Новый карантин в Украине: врач оценила ситуацию и сделала заявление Видео
22:17
Штрафы до 17 тысяч: полиция начала жестко наказывать "евробляхеров" Видео
22:11
Стоит ли окунаться в прорубь на Крещение: в ПЦУ дали ответ
21:36
США ввели санкции против Xiaomi и других китайских компаний - список
21:25
Северный поток-2 ждет еще один удар: эксперт объяснил причину краха газопровода Видео
21:08
"Тишина" с погибшими и ранеными: Зеленский рассказал Меркель об отсутствии прогресса по Донбассу Видео
21:04
Трагическая гибель сына Геннадия Корбана: появились новые подробности Видео
20:46
Что будет с субсидиями из-за новых тарифов на газ: в Кабмине раскрыли планы Видео
20:44
Раковые родинки: что нужно знать Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять