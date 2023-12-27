"Кремль держит ракеты до весны": Жданов объяснил, что задумала Россия

Есть четыре возможные причины того, что РФ сейчас не осуществляет массированных ракетных обстрелов.

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Жданов назвал 4 возможные причины, почему РФ реже использует ракеты для ударов/ коллаж: Главред, фото: Главред, минобороны РФ

Несмотря на пронозы о риске массированных ракетных обстрелов зимой, сейчас российские оккупанты затаились и реже бьют ракетами по Украине. По мнению военного эксперта Олега Жданова, такое поведение страны-агрессора России может быть продиктовано несколькими причинами.

По его словам, российские захватчики могли немного изменить стратегию применения ракет. Об этом Жданов сказал в комментарии сайту ТСН.uа.

По мнению военного эксперта, первая возможная причина заключается в том, что оккупанты могут накапливать ракеты и ждать, пока станет еще холоднее. Ведь сейчас погодные условия не такие уж и холодные.

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Вторая возможная причина – российские захватчики могли немного изменить стратегию применения ракет. Например, они могут накапливать ракеты на какую-то наступательную операцию ближе к весне.

Третья возможная причина – они могут делать такой запас, чтобы подготовиться к возможной военной операции со стороны Украины. Если украинские военные снова подготовятся и весной пойдут в какое-то наступление, то захватчики тогда могут применить эти ракеты, чтобы ломать нам логистику и бить по энергосистеме.

Четвертая причина заключается в том, что оккупанты могут готовиться использовать эти ракеты, чтобы получить какие-то победы к президентским выборам в России.

"Возможно, они рассчитывают на то, что до президентских выборов им нужна будет какая-то "победа", и они попытаются что-то захватить. Как Шойгу рапортовал лично Путину, что они Марьинку взяли", – отметил Жданов.

РФ может ударить ракетами по Киеву

В то же время Жданов не исключает варианта, что Россия может ответить ракетным ударом по Киеву на уничтожение Вооруженными силами Украины корабля "Новочеркасск" в оккупированной Феодосии в ночь на 26 декабря.

"Возможно, если они соберутся с силами. Только это будет не так быстро. Им нужно 1-2 суток для принятия решения. Я бы больше ожидал следующей ночи. Если и будет ответ, то он будет, вероятнее всего, именно ночью. Тем более, если подтвердит наша разведка, что там были "Шахеды", которые они доставляли этим кораблем, то надо будет компенсировать их нехватку. Тогда вероятность применения ракет в ближайшее время возрастает", – сказал военный эксперт.

Жданов добавил, что Россия по состоянию на это время накопила примерно тысячу ракет. Также он обратил внимание, что несмотря на большое количество ракет, которое есть у российских захватчиков, они имеют проблемы с пусковыми установками.

"Для этих ракет еще нужны носители или пусковые установки. Они тоже не вечны и имеют ограниченный ресурс. И самолеты, которые они гоняли, стратегические бомбардировщики, нуждаются в ремонте и обслуживании. Налет часов очень большой – из Мурманска до Каспия и обратно. Поэтому, я думаю, именно в этом причина", – сказал Жданов.

Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Удары дронами по Украине

Напомним, в ночь на вторник, 26 декабря, оккупанты атаковали Украину дронами. Российские захватчики запустили по Украине десятки беспилотников. Украинской противовоздушной обороне удалось сбить 12 вражеских БПЛА из 18.

Также ночная атака "Шахедов" состоялась и в ночь на среду, 27 декабря. Противовоздушная оборона работала в Николаевской, Одесской, Херсонской, Днепропетровской, Винницкой, Запорожской, Хмельницкой и Кировоградской областях.

Во время ночной атаки на юг Украины в ночь на 27 декабря есть погибший и раненые. В Херсоне повреждены торговый центр и многоквартирные дома. В Одессе обломки сбитых БПЛА упали на одну из незаселенных новостроек.

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