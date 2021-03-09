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Москва может, но не хочет остановить войну на Донбассе - Арестович

9 марта 2021, 10:31
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Минские договоренности и нормандский формат позволяют завершить конфликт, избавиться от санкций и вывести войска с Донбасса, сказал Арестович.

Арестович
Арестович заявил, что Кремль может, но не хочет остановить войну на Донбассе / УНИАН

Россия пытается отказаться от договоренностей по Донбассу, в частности, Минских соглашений, хотя они позволяют завершить конфликт, вывести российские войска с территории Украины и отменить санкции против страны-агрессора, заявил спикер украинской делегации Трехсторонней контактной группы Алексей Арестович.

"Россияне, которые сами частично инициировали эти договоренности, их не выполняют. Мы имеем дело с политикой лжи. Они делают одно, они заключают международные соглашения, а действуют совершенно по-другому", – сказал Арестович в эфире телеканала Obozrevatel.

По его словам, Минские договоренности и нормандский формат позволяют завершить конфликт, избавиться от санкций, вывести войска с Донбасса, выполнить часть по безопасности и затем перейти к выполнению политической части.

"Практически реализовать те договоренности, которые были достигнуты на самом высоком международном уровне и даже заверенные Генеральной ассамблеей ООН", – заметил Арестович.

Вместе с тем он рассказал, что во время обсуждения на заседаниях ТКГ гуманитарных, экономических, политических вопросов и вопросов безопасности российская сторона "сводит все к одному сценарию, к одной мысли, к одному тезису: что Украина, а также Франция, Германия и ОБСЕ должны вступить в прямые переговоры с представителями этих квазигосударственных образований, называемых "ДНР" и "ЛНР".

Однако, попытки России позиционировать себя в качестве посредника, а не стороны конфликта, не будут иметь успеха, убежден Арестович.

"И мы, и Франция, и Германия, и ОБСЕ, и Совет безопасности ООН постоянно им указывают: вы являетесь стороной конфликта, и вы никуда не денетесь от выполнения договоренностей", – отметил он.

По его оценкам, Кремль будет искать другие пути дезавуировать Минские договоренности. Одним из них может быть сценарий введения миротворческих сил на Донбасс, которые фактически будут российскими войсками.

Минские договоренности – о чем сообщалось ранее:

  • Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что минские договоренности по Донбассу практически невозможно выполнить в той редакции, в которой их подписали. Но власти Украины сделают всё для их реализации.
  • Посол Франции в Украине Этьен де Понсен заявил, что во время дискуссий об изменении Минских соглашений нужно учитывать необходимость согласия России, а также привязанность к ним международных санкций против нее. По его словам, Украина не должна спешить с изменением Минских соглашений.
  • 3 марта "народная милиция ДНР" опубликовала заявление о том, что российские гибридные войска получили право открывать "упреждающий огонь" в направлении сил ООС на Донбассе. Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук сказал о том, что Киев расценивает такие действия как стремление к одностороннему выходу РФ из договора о режиме прекращения огня на Донбассе и попытку срыва выполнения Минских соглашений.

Кремль Минские договоренности война на Донбассе Алексей Арестович новости Украины
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