Москва может, но не хочет остановить войну на Донбассе - Арестович

Арестович заявил, что Кремль может, но не хочет остановить войну на Донбассе / УНИАН

Россия пытается отказаться от договоренностей по Донбассу, в частности, Минских соглашений, хотя они позволяют завершить конфликт, вывести российские войска с территории Украины и отменить санкции против страны-агрессора, заявил спикер украинской делегации Трехсторонней контактной группы Алексей Арестович.

"Россияне, которые сами частично инициировали эти договоренности, их не выполняют. Мы имеем дело с политикой лжи. Они делают одно, они заключают международные соглашения, а действуют совершенно по-другому", – сказал Арестович в эфире телеканала Obozrevatel.

По его словам, Минские договоренности и нормандский формат позволяют завершить конфликт, избавиться от санкций, вывести войска с Донбасса, выполнить часть по безопасности и затем перейти к выполнению политической части.

"Практически реализовать те договоренности, которые были достигнуты на самом высоком международном уровне и даже заверенные Генеральной ассамблеей ООН", – заметил Арестович.

Вместе с тем он рассказал, что во время обсуждения на заседаниях ТКГ гуманитарных, экономических, политических вопросов и вопросов безопасности российская сторона "сводит все к одному сценарию, к одной мысли, к одному тезису: что Украина, а также Франция, Германия и ОБСЕ должны вступить в прямые переговоры с представителями этих квазигосударственных образований, называемых "ДНР" и "ЛНР".

Однако, попытки России позиционировать себя в качестве посредника, а не стороны конфликта, не будут иметь успеха, убежден Арестович.

"И мы, и Франция, и Германия, и ОБСЕ, и Совет безопасности ООН постоянно им указывают: вы являетесь стороной конфликта, и вы никуда не денетесь от выполнения договоренностей", – отметил он.

По его оценкам, Кремль будет искать другие пути дезавуировать Минские договоренности. Одним из них может быть сценарий введения миротворческих сил на Донбасс, которые фактически будут российскими войсками.

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