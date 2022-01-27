Кровавая бойня в Днепре: задержан нацгвардеец, расстрелявший 5 человек

Задержанный Артемий Рябчук

В Днепре Нацгвардеец Артемий Рябчук, который расстрелял сослуживцев на Южмаше.

Он был вооружен. В ходе задержания при нем находился автомат, из которого он ранее расстрелял сослуживцев, написал министр внутренних дел Украины Денис Монастырский в соцсети Facebook.

"Только что Артем Рябчук был задержан сотрудниками полиции в Днепропетровской области. Он будет нести строжайшую ответственность, предусмотренную законом", - сообщил Монастырский.

/ Фейсбук Д.Монастырского

Отметим, что в МВД опубликовали фото с места происшествия.

Реклама

Что известно о погибших и раненых

Имена погибших и раненыхопубликовал СУ ГУНП в Днепропетровской области

Погибшие:

Буганов Александр Александрович – 15.08.1987, военнослужащий воинской части 3021 Нацгвардии Украины, старший лейтенант, начальник караула. Другие данные устанавливаются.

Левковский Артем Владимирович – 16.12.2000, военнослужащий воинской части 3021 Нацгвардии Украины, старший солдат, помощник начальника караула. Проживает в г. Олешков, Херсонской области. Другие данные устанавливаются.

Драган Александр Александрович – 06.11. 1997, военнослужащий воинской части 3021 Нацгвардии Украины, младший сержант. Проживает: г. Днепр, проул. Гражданский, 42. Другие данные устанавливаются.

Черник Леонид Леонидович – 2002 года рождения, военнослужащий воинской части 3021 Нацгвардии Украины, старший солдат. Проживает в Херсонской области. Другие данные устанавливаются.

Гражданская погибшая, женщина по имени Вера - 1986 года рождения. Или сотрудница завода – устанавливается, сообщили в правоохранительных органах.

Пять человек получили ранения:

Наместник Денис Викторович, 23.08.2002 г. р.;

Гулида Владислав Юрьевич, 31.12.1999 г. р.;

Семенченко Игорь Андреевич, 1997 г. р.;

работница завода Шарова Жанна Геннадьевна;

Мачула Евгений Сергеевич, 08.07.2001 г. р.

Что известно о стрелявшем

20-летний Артемий Рябчук родился в городе Измаил Одесской области. Имеет средне-техническое образование, окончил Измаильский аграрно-технический колледж, передает Obozrevatel.

Был призвал на срочную службу Одесским областным территориальным центром комплектования и социальной поддержки в октябре 2021 года.

До службы в армии Рябчук работал кладовщиком на одном из частных предприятий.

Приметы разыскиваемого Артемия Рябчука: рост – 194 см, телосложение среднее. Прическа короткая, лоб высокий, глаза карие. Татуировок на теле нет.

Читайте еще: