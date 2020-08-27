Кровавое месиво на Харьковщине: опубликовано видео нападения на бус с людьми

В Харьковской области разгромили микроавтобус с людьми / Фейсбук И.Кивы

Опубликовано видео нападения злоумышленников на микроавтобус на трассе Харьков – Киев.

На опубликованных кадрах видно, что группа молодых людей спортивной внешности сначала преследовали, а затем напали на бус.

При этом нападавшие избивали пассажиров микроавтобуса руками и ногами.

Кроме того, на видео также можно услышать выстрелы. В руках нападавших были биты, которые они применяли против оппонентов.

Внимание! Видео содержит ненормативную лексику:

Напомним, ранее сообщалось о том, что в районе Люботина Харьковской области несколько человек получили ранения в результате обстрела микроавтобуса с людьми.

Позднее заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко рассказал о том, что группа нападавших была задержана в Красноградском районе Харьковской области.

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В Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф уточнили, что в результате нападения - пострадавших трое.

У всех пострадавших - ушибы от травматического оружия, у одного - подозрение на черепно-мозговую травму от удара битой. Все пациенты - в удовлетворительном состоянии.