Кровавый расстрел в Днепре: бойца НГУ могли "травить" сослуживцы - что известно

Задержание Артемия Рябчука / Facebook/UA.National.Police

О местонахождении нацгвардейца Артемия Рябчука, который сегодня, 27 января, утром в Днепре расстрелял своих товарищей, сообщил неравнодушный гражданин.

Как рассказали в патрульной полиции Украины, около 9 утра на спецлинию 102 поступило сообщение от неравнодушного гражданина о том, что недалеко от города Днепра, в городе Подгородное, на улице Крайняя он увидел мужчину, похожего по приметам на разыскиваемого военнослужащего.

"Патрульные немедленно были направлены туда командиром батальона. Информация гражданина подтвердилась. По улице двигался мужчина с предметом, похожим на автомат", - говорится в сообщении.

Патрульные полицейские задержали его и надели наручники. В дальнейшем на место вызвали следственно-оперативную группу.

/ Facebook/UA.National.Police

Нацгвардеец, устроивший стрельбу на заводе "Южмаш" в Днепре, сдался добровольно, заявил заместитель директора территориального управления ГБР в г. Полтава Владимир Шило.

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"Сдался добровольно, позвонил в полицию и был задержан", - отметил он.

Шило уточнил, что нацгвардеец находился в одном из поселков недалеко от Днепра. Он попросил случайную прохожую позвонить в полицию, поскольку свой телефон оставил на месте происшествия.

Представитель ГБР добавил, что сейчас мотивы совершения преступления неизвестны и будут устанавливаться следственным путем.

"Пока известно, еще это военнослужащий, 2001 года рождения. Он состоит на службе с октября 2021 года", - рассказал Шило.

Вероятная причина трагедии

Как рассказал в своем Telegram-канале экс-нардеп Игорь Мосийчук, вероятной причиной тагедии могли быть неуставные отношения.

По его данным, Рябчук два месяца назад остановил потасовку между военнослужащими и доложил об этом командирам.

"После этого его объявили стукачом и начали травить! Это продолжалось два месяца, пока он не добрался до оружия…", - сообщил Мосийчук.

/ Facebook/UA.National.Police

Кровавая бойня в Днепре

Около 4 часов утра 27 января в Днепре, на территории Южного машиностроительного завода, нацгвардеец Артемий Рябчук открыл огонь из автоматического оружия по товарищах по службе. В результате погибли 5 человек, в том числе женщина-работница завода, еще 5 – получили ранения. Рябчук с оружием и патронами сбежал. Сейчас он задержан. ГБР открыло уголовное производство.

Как сообщил советник главы МВД Антон Геращенко, Рябчук является призывником срочной службы из города Измаил Одесской области, вырос без отца.

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