Крымский мост нужно не уничтожать, а сильно повредить: эксперт пояснил, почему

Крымский мост / Коллаж УНИАН, twitter.com/Krymsky_bridge

Мост, который ведет из русской Кубани во временно аннексированный Россией Крым и через который русские оккупанты гонят резервы для своей группировки на Юге Украины, нужно не разрушать до основания, но точно сильно повредить. Об этом заявил известный военный эксперт Олег Жданов в комментарии "Радио НВ".

"Карфаген должен быть разрушен. [...] Но я не думаю, что его нужно разрушать. Его нужно повредить — как железнодорожную часть моста, так и автомобильную — для того, чтобы он не смог выполнять основную функцию. Для того чтобы не осуществлялась ни железной дорогой, ни автомобильным путем подпитка российских войск через этот Крымский мост из материковой России", — говорит он.

Жданов выразил уверенность в том, что в украинском Генштабе такое положение вещей прекрасно понимают ‒ просто потому, что уничтожить полностью Крымский мост крайне сложно

"Надо либо очень мощную ракету и групповой ракетный удар для того, чтобы его разрушить, либо что-то побольше, пожалуй, чем ракета. Но вывести его из строя, чтобы он не выполнял основные функции, хотя бы развалить подъездные пути, думаю, что это следует сделать. И у нас это становится национальной идеей", ‒ подытожил он.

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Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов в апреле 2022 года говорил, что ВСУ уже готовы нанести удар по Крымскому мосту. Поскольку это сооружение активно русские враги используют для переброски подкреплений бойцов и техники.

"Смотрите, если бы у нас была возможность это сделать, мы бы это уже сделали. Если будет возможность это сделать, мы это обязательно сделаем", - сказал Данилов.

Позднее экс-главарь боевиков группировки "ДНР" Игорь Гиркин (он же Стрелков) заявил - Крымский мост обязательно будет уничтожен ВСУ.

"То, что ударить они могут – крейсер "Москва" этому свидетель. Извините, утопить флагман Черноморского флота - это вам не фунт изюма. Так что теоретически, при помощи "дорогих западных партнеров", через какое-то время они пустят ракеты по Крымскому мосту. [...] Они ударят, когда сочтут это для себя возможным, достижимым и выгодным", – заявил Гиркин.

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