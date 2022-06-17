Крымский мост нужно не уничтожать, а сильно повредить: эксперт пояснил, почему

Известный военный эксперт Олег Жданов объяснил, почему украинской армии, несмотря на всю сложность задачи, нужно будет сильно повредить Крымский мост.
Мост, который ведет из русской Кубани во временно аннексированный Россией Крым и через который русские оккупанты гонят резервы для своей группировки на Юге Украины, нужно не разрушать до основания, но точно сильно повредить. Об этом заявил известный военный эксперт Олег Жданов в комментарии "Радио НВ".
"Карфаген должен быть разрушен. [...] Но я не думаю, что его нужно разрушать. Его нужно повредить — как железнодорожную часть моста, так и автомобильную — для того, чтобы он не смог выполнять основную функцию. Для того чтобы не осуществлялась ни железной дорогой, ни автомобильным путем подпитка российских войск через этот Крымский мост из материковой России", — говорит он.
Жданов выразил уверенность в том, что в украинском Генштабе такое положение вещей прекрасно понимают ‒ просто потому, что уничтожить полностью Крымский мост крайне сложно
"Надо либо очень мощную ракету и групповой ракетный удар для того, чтобы его разрушить, либо что-то побольше, пожалуй, чем ракета. Но вывести его из строя, чтобы он не выполнял основные функции, хотя бы развалить подъездные пути, думаю, что это следует сделать. И у нас это становится национальной идеей", ‒ подытожил он.
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Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов в апреле 2022 года говорил, что ВСУ уже готовы нанести удар по Крымскому мосту. Поскольку это сооружение активно русские враги используют для переброски подкреплений бойцов и техники.
"Смотрите, если бы у нас была возможность это сделать, мы бы это уже сделали. Если будет возможность это сделать, мы это обязательно сделаем", - сказал Данилов.
Позднее экс-главарь боевиков группировки "ДНР" Игорь Гиркин (он же Стрелков) заявил - Крымский мост обязательно будет уничтожен ВСУ.
"То, что ударить они могут – крейсер "Москва" этому свидетель. Извините, утопить флагман Черноморского флота - это вам не фунт изюма. Так что теоретически, при помощи "дорогих западных партнеров", через какое-то время они пустят ракеты по Крымскому мосту. [...] Они ударят, когда сочтут это для себя возможным, достижимым и выгодным", – заявил Гиркин.
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