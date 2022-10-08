Крымский мост взорван: эксперт объяснил, как это повлияет на войну в Украине

Взрыв на Крымском мосту / https://t.me/SBUkr

Взрыв на Крымском мосту сделает невозможным переброску российских мобилизованных через временно оккупированный Крым дальше на Запорожское направление или на левобережье Херсонщины.

Как рассказал военный эксперт Александр Мусиенко во время информационного телемарафона, примерно 75 процентов обеспечения группировки российских войск на оккупированных территориях юга Украины осуществлялось через оккупированный Крым и, в частности, через Крымский мост.

"На фоне желания России перебрасывать туда мобилизованных, которых они потом из Крыма хотят перевозить дальше на Запорожское направление или на левобережье Херсонщины. Это сейчас сделает невозможным такую переброску. И, конечно, что ключ к деоккупации юга Украины в целом, в том числе и в оккупированном Крыму", - сказал он.

Мусиенко также отметил, что как минимум это притормозит переброску российских войск, а в перспективе создаст предпосылки, чтобы у российских военных на оккупированных территориях юга возникало еще больше проблем.

Последствия взрыва на Крымском мосту / скриншот

Взрывы на Крымском мосту

Напомним, во временно оккупированном Крыму утром в субботу, 8 октября, вспыхнул пожар на Крымском мосту. Над ним поднимается столб черного дыма.

По предварительной информации, там вспыхнула часть железнодорожной ветки или топливный железнодорожный состав.

Крымский мост, на котором бушует мощный пожар, возникший рано утром, 8 октября, загорелся в результате мощного взрыва.

Горел железнодорожный состав, который проезжал по Крымскому мосту.

Вместе с тем обрушены пролеты автомобильного полотна, расположенные чуть ниже. В то же время на этой части моста пожара нет, но большая часть обрушившихся пролетов скрыта под водой, поэтому установить характер повреждений пока нельзя.

Подрыв незаконно построенного моста через Керченский пролив был спецоперацией Службы безопасности Украины. Об этом агентству Интерфакс-Украина сообщил источник в правоохранительных органах Украины.

"Подрыв Крымского моста - спецоперация СБУ", - сказал собеседник агентства.

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