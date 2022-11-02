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Куда дойдут ВСУ и возьмут ли в итоге Москву: политолог назвал сценарий завершения войны

2 ноября 2022, 15:56

Армия Украины освободит свои территории и скажет России, чтобы она сама разбиралась со своими проблемами, сказал российский оппозиционер Леонид Гозман.

ВСУ, Гозман, Москва
ВСУ остановятся на границах 1991 года и вряд ли будут брать Москву - Леонид Гозман / Коллаж 93 ОМБр, УНИАН, Facebook Л. Гозмана

Признанный "иноагентом" в России оппозиционный политик, политолог Леонид Гозман считает, что если Украина "полностью перенесет" войну на российскую территорию, вряд ли ВСУ пойдут на Москву. По его мнению, украинские войска остановятся на своих границах в рамках 1991 года.

В интервью Главреду он сказал о том, что вероятность сценария взятия армией Украины под свой контроль Москвы можно оценивать как низкую. Скорее всего, Киеву это просто не нужно.

"Если Украина полноценно перенесет войну на территорию России, не думаю, что ВСУ в итоге возьмут Москву. Мне кажется, вам это не нужно – что потом будете делать с этой победой. Она может достаться слишком дорогой ценой", - полагает Гозман.

Согласно точке зрения эксперта, войска Украины остановятся на международно признанных границах по состоянию на 1991 год. После освобождения своих территорий Киев скажет Москве, чтобы она самостоятельно решала свои проблемы.

"Полагаю, ваши войска остановятся на границах Украины по состоянию на 1991 год. Украинская армия освободит свою землю и скажет России, чтобы она дальше сама разбиралась со своими проблемами", - подчеркнул Леонид Гозман.

Ранее российский оппозиционер Гозман сказал, что "ВСУ уже кое-что делают" на территории России – в Курске и Белгороде.

Однако, по его словам, ВСУ имеют на это право, поскольку в городах находятся военные объекты. И они уничтожаются.

Также Гозман считает, что войска РФ в Украине могут полностью посыпаться из-за бессилия, неспособности защитить захваченные позиции и удержать ситуацию на фронте.

Развитие ситуации не обязательно связано с определенным успехом ВСУ на поле боя, таким как освобождение Херсона.

Смотрите полную версию интервью Леонида Гозмана Главреду

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