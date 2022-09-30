Кулеба озвучил следующий шаг Украины на пути в НАТО

Кулеба назвал следующий шаг Украины по вступлению в НАТО / Reuters

Власти Украины создали новую динамику и логику вступления Украины в НАТО. Следующий шаг - все страны НАТО должны оформить приглашение нашей стране, сообщил во время телемарафона глава МИД Дмитрий Кулеба.

"Решение созрело довольно быстро... Сегодня СНБО принял это решение, а дальше историю вы знаете. Теперь уже раздаются заявления стран, поддерживающих заявку Украины на членство", - отметил Кулеба.

По его словам, есть и такие страны, которые примут паузу. Это обычный процесс. Но Украина создала новую логику и динамику вступления в НАТО.

"Решение принимается консенсусом. Следующий шаг – все страны НАТО должны оформить приглашение Украине присоединиться к альянсу. И пока этот консенсус не построен, генсек НАТО не может сказать то, что он думает. Но я убежден, что он считает, что Украина должна быть членом НАТО и он будет над этим работать. Но он будет работать, когда будет консенсус", - добавил глава МИД.

Украина подала заявку на вступление в НАТО

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг ответил на заявку Украины по членству в НАТО.

"Решение о членстве будут принимать все 30 союзников. Решение будет приниматься консенсусом", - заявил Столтенберг на брифинге.

Генеральный секретарь НАТО также отметил, что сейчас Альянс сосредоточен на том, чтобы оказывать прямую поддержку Украине и помогать защищаться от российского вторжения. Это сейчас основная цель союзников по НАТО.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел РФ прокомментировала подачу Украиной заявки на ускоренное вступление в НАТО словами "каждый выбрал свой путь".

"Сегодня каждый выбрал свой путь. Кровавые мясники, убивающие женщин и детей, в НАТОвскую помойку. А мы в будущее. Будет сложно? Да. Потому что падать вниз всегда легче, чем набирать высоту. Но вы же помните: ползти нам исторически мешают крылья. Вперёд, вместе, во имя света и с Богом", - говорится в заявлении Захаровой в Telegram.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что для Украины главное – вернуть все свои территории и выиграть войну, в чем могут помочь страны НАТО.

Советник руководителя Офиса президента сказал, что войну можно будет завершить быстрее, чем Украина пройдет все бюрократические процедуры вступления в НАТО. Однако для этого нам нужно современное оружие уже как можно быстрее.

Читайте также