Кулеба тонко уколол Лаврова за "широту русской души"

Глава украинского МИД подчеркнул, что Россия начала сворачивать отношения с ЕС еще в 2014 году, начав агрессию против Украины.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба убежден, что его российский коллега Сергей Лавров своими заявлениями о готовности к разрыву отношений с Евросоюзом очень ярко продемонстрировал европейским коллегам всю "широту русской души".
"ЕС не сделал ничего для того, чтобы отдалиться от России, это Россия отдаляется от ЕС. Что касается последних заявлений министра Лаврова, то можно только поблагодарить его за то, что он так полно и ярко продемонстрировал коллегам из ЕС всю "широту русской души", - сказал Кулеба в ходе совместной со словацким коллегой Иваном Корчко пресс-конференции в Киеве, сообщает Укринформ.
Глава украинского МИД подчеркнул, что Россия начала сворачивать отношения с ЕС еще в 2014 году, начав агрессию против Украины, потому что эта агрессия нарушила фундаментальные принципы, которые защищает Европейский Союз.
Разрыв отношений России и ЕС – о чем сообщалось ранее:
- В МИД России 5 февраля приняли решение о выдворении дипломатов Германии, Польши и Швеции, обвинив их в участии в несанкционированных акциях в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального.
- В Берлине заявили, что такие действия России вряд ли положительно отразятся на диалоге Москвы и Евросоюза. Российское государство ожидают новые санкции в случае, если такое решение не будет отменено.
- Высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Россия не заинтересована в переломе отношений с Евросоюзом в лучшую сторону. И высылка дипломатов на этой неделе стала тому подтверждением. Он также призвал ввести против России новые санкции.
- Пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия готова к сотрудничеству с Евросоюзом, однако если в отношении РФ будут вводиться серьезные санкции, стране придется пойти на крайние меры.