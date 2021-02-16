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Кулеба тонко уколол Лаврова за "широту русской души"

16 февраля 2021, 21:13

Глава украинского МИД подчеркнул, что Россия начала сворачивать отношения с ЕС еще в 2014 году, начав агрессию против Украины.

Дмитрий Кулеба
Кулеба тонко уколол Лаврова за "широту русской души" / УНИАН

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба убежден, что его российский коллега Сергей Лавров своими заявлениями о готовности к разрыву отношений с Евросоюзом очень ярко продемонстрировал европейским коллегам всю "широту русской души".

"ЕС не сделал ничего для того, чтобы отдалиться от России, это Россия отдаляется от ЕС. Что касается последних заявлений министра Лаврова, то можно только поблагодарить его за то, что он так полно и ярко продемонстрировал коллегам из ЕС всю "широту русской души", - сказал Кулеба в ходе совместной со словацким коллегой Иваном Корчко пресс-конференции в Киеве, сообщает Укринформ.

Глава украинского МИД подчеркнул, что Россия начала сворачивать отношения с ЕС еще в 2014 году, начав агрессию против Украины, потому что эта агрессия нарушила фундаментальные принципы, которые защищает Европейский Союз.

Разрыв отношений России и ЕС – о чем сообщалось ранее:

МИД Украины Дмитрий Кулеба Сергей Лавров новости Украины
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