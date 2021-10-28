Купил прививку – остался без COVID-сертификата: в Кабмине разберутся с махинациями по вакцинации

Власти будут удалять COVID-сертификаты лиц, у которых нет реальной прививки от коронавируса / УНИАН

В Украине существует проблема, когда у человека может быть действующий сертификат вакцинации от коронавируса, однако реальной прививки не было. Министерство здравоохранения и Министерство цифровой трансформации работают над механизмом удаления таких документов после того, как будет установлено, что сертификат не настоящий. Определить, реальный COVID-сертификат или нет, можно только в том случае, если человек попадет в больницу. Об этом заявил руководитель по развитию электронных услуг в Минцифре Мстислав Баник.

В интервью РБК-Украина он рассказал, что сейчас сложно оценить масштаб данной проблемы. Прививка является медицинской тайной. Однако правоохранители работают над этим – врачам грозит строгая ответственность.

"Есть какое-то количество таких случаев, правоохранительные органы совершенно точно ими занимаются. Ответственность за это тоже есть, врач наказывается, до 3 лет лишения свободы, и 170 тысяч гривен может быть штраф", - отметил Баник.

Впрочем, по его словам, выяснить, реальный COVID-сертификат или нет, можно только в том случае, если человек заболеет коронавирусом. Тогда, как говорят врачи, можно будет выяснить, кто из докторов к этому причастен.

"Каждая прививка подписывается электронным ключом врача. Условно пациенту внесли данные о настоящей вакцинации, однако не сделали ему укол. Он попадает в больницу, определяется, а это не сложно, по словам медиков, что прививки у него не было. Тогда сразу понятно, какой врач пошел на сговор", - объяснил он.

При этом власти работают над тем, чтобы отбирать COVID-сертификаты у тех лиц, которые не прошли реальной вакцинации. Прецедентов удаления таких документов еще не было, но над механизмом уже работают.

"До конца года уже можно будет выявлять такие случаи и удалять данные о ненастоящей вакцинации", - подчеркнул Мстислав Баник.