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Лечила простреленные ноги и принимала роды в темноте: рассказ врача, спасавшей людей в Буче

6 апреля 2022, 12:45

Медик Ирина Язова долго трудилась в Ирпенской городской больнице заведующей приемным отделением, а последние два года – врачом-терапевтом в ковидном отделении.

Язова
Ирина Язова / Facebook

Врач-терапевт Ирина Язова из города Буча под Киевом две недели после начала войны спасала соседей и незнакомых людей от ранений (и даже принимала роды, чем никогда раньше не занималась). Об этом сообщает портал Обозреватель со ссылкой на рассказ самой женщины.

После начала русской оккупации ей пришлось срочно принимать горожанина по имени Володя. Мужчина проведывал знакомых в соседнем жилом комплексе и 5 марта возвращался домой. Тогда российские захватчики очередью из автомата прострелили ему обе ноги. Мужчина три часа пролежал на улице, по которой ездили танки оккупантов.

Раненого увидели двое соседей, притащили его в подъезд и позвали Ирину, которая несколько дней делала ему перевязки и колола обезболивающие, пока его не забрали в больницу.

"Володе повезло. У него были перебиты обе ноги. Пуля прошла через одну ногу, перебила кость и вышла через другую. Он конечностями не двигал, он вообще ниже пояса был обездвижен", – говорит Язова

Впервые в жизни во время войны Ирине пришлось принимать роды. У девушки-соседки они начались в 04.00 на 12-й день оккупации. Тогда в городе уже не было света и воды, а буквально через пару часов до этого отключили газ по причине повреждения трубы.

"Нас было трое – врач, дизайнер и домохозяйка, такие себе бабки-повитухи, у каждой была своя роль в этом процессе. На свет появилась маленькая Алиса – в холоде, в темноте. Мы не грели воду, просто обтерли малышку и укутали. Она родилась на удивление абсолютно чистой, видимо, чувствовала, в какой мир придет и в каких условиях все это происходило. И хорошо, что у самой мамы все хорошо прошло, не было никаких осложнений. После родов она со мной не связывалась, знаю, что смогла уехать с девочкой в безопасное место в Украине. Но очень хотелось бы, чтобы эта молодая мама позвонила мне и успокоила, мол, они показались медикам и все у них хорошо", – подытожила Ирина.

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Зверства оккупантов в Буче

Российские военные насиловали и убивали украинцев в населенных пунктах Киевской области, которые ранее были оккупированы.

Во время захвата Бучи оккупанты убили десятки мирных жителей, их тела хаотически были разбросаны по улицам города. На многих телах были белые повязки, что указывало на то, что они безоружны.

В Буче в братской могиле уже похоронили 280 местных жителей. По словам городского головы Бучи Анатолия Федорука, на улицах лежат тела убитых людей, некоторым по 14 лет.

Кроме того, российские оккупанты в Буче в подвале одного из домов устроили себе казарму, а в помещении рядом – пыточную, где расстреливали мирных жителей.

Оккупанты связывали детей и насиловали девочек.

Автор: Егор Бунин
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Буча российские агрессоры новости Украины
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