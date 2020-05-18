УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Легитимация "покемонов": Тука объяснил проблемы на переговорах с ЛДНР

18 мая 2020, 12:55

По мнению экс-замминистра, переговоры ТКГ бесперспективны, пока Москва и Киев имеют принципиальные разногласия по поводу сторон переговорного процесса.

Георгий Тука
Тука рассказал, почему скептически относится к идее ввести в ТКГ внутренне перемещенных лиц

Введение Украиной в минский переговорный процесс группы представителей ОРДЛО из числа внутренне перемещенных лиц, о чем заявил глава Офиса президента Андрей Ермак, едва ли принесет выгоды Киеву и поможет в интересах Украины урегулировать ситуацию на Донбассе.

Об этом в комментарии Главреду заявил экс-председатель Луганской областной военно-гражданской администрации, бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

По словам Туки, оценивать вероятный эффект от такого обновления ТКГ пока что сложно, так как не ясны ни полномочия этих людей, ни алгоритм принятия ими каких-либо решений, ни их роль во время встреч ТКГ. К тому же, экс-замминистра не видит перспектив переговоров в Минске, поскольку не решен вопрос – разные точки зрения Киева и Москвы на работу ТКГ.

Читайте также"Стратегия Порошенко не сработала": в Слуге народа раскрыли новую тактику по Донбассу"Разногласия – принципиальные: Киев считает, что Трехсторонняя контактная группа – это Киев, Москва и ОБСЕ как модератор, а Москва убеждена, что ТКГ – это Киев, Луганск-Донецк, а Москва и ОБСЕ в качестве модераторов. Об этом дважды, будто специально для Ермака, заявил Грызлов 25 и 27 апреля. Пока не будет четко определена эта конфигурация, никаких подвижек в переговорах не будет", – пояснил Тука.

По его словам, если Киев повысит свое представительство в переговорной группе, то на такой же шаг пойдут условные Донецк и Луганск.

"Однако это будет означать легитимацию процесса и фактически признание нынешней властью Украины "ДНР" и "ЛНР" стороной переговоров. Хотя до сегодняшнего позиция Киева заключалась в том, что ТКГ – это Украина, Россия и ОБСЕ, а "покемонов" из оккупационных администраций приглашали только в качестве консультантов, и они не имели никакого права голоса. И, если в этом же качестве Ермак хочет пригласить к переговорам еще каких-то людей, то не вижу в этом смысла", – отметил экс-глава Луганской ОВГА.

Многое будет зависеть от того, кого именно Ермак предложит в качестве переговорщиков из числа внутренне перемещенных лиц, реюмировал Тука.

Георгий Тука Минские переговоры ОРДЛО Андрей Ермак Трехсторонняя контактная группа Борис Грызлов Донбасс
Сейчас вы просматриваете новость «Легитимация «покемонов»: Тука объяснил проблемы на переговорах с ЛДНР». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

12:55
Легитимация "покемонов": Тука объяснил проблемы на переговорах с ЛДНР
12:53
Когда общественный транспорт в Киеве заработает в обычном режиме: названа дата
12:51
Звезда Фарго и Однажды в Голливуде сыграет в Мандалорце-2
12:48
В Кабмине рассказали, как Украина будет возвращать Крым при Зеленском
12:19
Коронавирус в Украине и мире: сколько людей заразились и умерли на 18 мая
12:09
Кличко поведал о политических планах
12:03
Протестировали на грызунах: в Израиле ученые добились успеха в вакцине от Covid-19
12:03
СOVID-19 сделает украинцев еще более бедными: опубликован жуткий прогноз
11:55
Евровидение 2021: список участников нового конкурса Видео
11:41
Сможет ли Россия избавиться от санкций в условиях пандемии: в МИД дали прогноз
11:35
Стартрек Странные миры - готовится новый сериал по вселенной Видео
11:33
Безводный мир: эксперт рассказала, чем грозит Украине маловодие в реках
11:06
Фильмы Дюна и Чудо-женщина перенесут из-за карантина
11:02
Новые правила от НБУ: что изменится для владельцев банковских карт с 1 августа
10:57
Сколько украинцев поддерживают президента Зеленского - опубликован свежий рейтинг
10:50
Почему досрочные выборы уже неизбежны мнение
10:48
Умер Сергей Демехов - автор мэма "Ни х*я не понял, но очень интересно" Видео
10:44
В Минздраве рассказали, будут ли работать пляжи в условиях коронавируса
10:28
Чендлер вышел на охоту - Меттью Пэрри ищет девушку
10:07
Коронавирус в Украине: уже второй день подряд снижается число новых заражений - обновлено
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять