Лерос заявил, что ему вручают подозрение и хотят посадить за "фак" Зеленскому

Нардеп рассказал, что Госбюро расследований вызывает его повесткой на допрос, а представители Генпрокуратуры параллельно вручают подозрение.
Народный депутат, бывший "слуга народа" Гео Лерос заявил, что ему вручают подозрение, и не исключил, что его могут задержать.
Нардеп добавил, что подозрение связано с тем, что он показал президенту Владимиру Зеленскому средний палец на заседании парламента на прошлой неделе.
"Вручают подозрение за средний палец в Верховной Раде Украины. Хотят посадить", - написал Лерос на странице в Facebook.
В комментарии изданию Страна Лерос заявил, что к нему "пришли две конторы".
"Первая - это ГБР, вызывают повесткой на допрос. А параллельно пришла Генпрокуратура - вручают подозрение. Скорее всего из-за инцидента в Раде. Они караулили под домом. И как только я вышел, окружили со всех сторон. Я не исключаю, что будут задерживать", - сказал нардеп.
Как сообщал Главред, 4 ноября народный депутат Гео Лерос с трибуны парламента обратился к президенту Владимиру Зеленскому и назвал его "главным предателем в Украине". Также Лерос показал в адрес Зеленского нецензурный жест.
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