Лукашенко с бредом о "превентивном ударе" попал на Україна має талант - Решетник и Притула едва сдержали слезы

В сети высмеяли Александра Лукашенко / скриншот с видео

Непризнанный белорусский президент Александр Лукашенко, который нахвал военное вторжение России в Украину "превентым ударом", стал героем мемов.

В какие только ситуации с помощью видеоредактора не попадал белорусский диктатор. На этот раз Лукашенко "занесло" на Україна має талант.

Видео на своей страничке в Instagram ведущий шоу Григорий Решетник.

"Як воно приперлось к нам", - подписал он видео.

Ранее советник министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что Александр Лукашенко обещал главе Кремля Владимиру Путину пойти войной против Украины 21 марта, но обманул коллегу.

Армия республики должна была зайти через Волынь и атаковать своими войсками Львов, чтобы заблокировать отправке Киеву вооружений с Запада. Однако Лукашенко обманул Путина и передумал нападать. Путин в ярости, а Кремль задумал осуществить в Беларуси военный переворот.

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